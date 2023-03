Ci sono molte voci secondo cui Huawei ben presto introdurrà smartphone top di gamma della serie P60. Sappiamo bene che i dispositivi della serie P del produttore cinese sono progettati principalmente per offrire capacità fotografiche eccellenti e, di recente, secondo un post di Weibo condiviso dal noto tipster Digital Chat Station, il prossimo Huawei P60 Pro adotterà la matrice di colori RYYB sull’obiettivo periscopico del device. L’obiettivo del periscopio è ripiegato verso l’interno del corpo di un telefono e sfrutta prismi per trasportare la luce dall’obiettivo al sensore di immagine.

Solitamente il sensore della fotocamera utilizza una matrice di colori RGB (rosso, verde, blu) ed è composto da quattro pixel: uno rosso, due verdi e uno blu. La matrice RYYB sostituisce i due pixel verdi con pixel gialli ed è utilizzata per la prima volta su Huawei P30 Pro, che porta al sensore colori RYYB dal 30% al 40% di luce in più, rendendo le foto del teleobiettivo più luminose. Stando a quanto riferito, Huawei ha lavorato per migliorare la qualità di un’immagine ingrandita scattata dal P60 Pro e l’obiettivo periscopico 3.5x sarà guidato dal sensore di immagine OmniVision OMB 64B da 64MP. Il tipster DCS afferma anche che la fotocamera principale avrà un’apertura variabile, offrendo 10 diverse dimensioni di apertura tra f/1.4 e f/4 permettendo agli utenti di controllare la sfocatura e la profondità di campo nei loro scatti.

ARTICOLI CORRELATI

Intanto, He Gang, capo di Huawei, ha condiviso alcune foto scattate con il teleobiettivo da uno smartphone non ancora annunciato. Molto probabilmente, tali scatti sono stati immortalati utilizzando l’obiettivo periscopico del Huawei P60 Pro. Le foto scattate facevano parte di un post sui social media condiviso con la seguente didascalia “New Phone Takes Great Photos”, ovvero il nuovo telefono scatta delle fantastiche foto. Tuttavia, il prossimo device di punta del produttore dovrebbe debuttare con il sensore Sony IMX888 da 50MP, un ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50MP ed una fotocamera selfie da 32MP.

Continua a leggere su optimagazine.com