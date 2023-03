Su Weibo il CEO di Huawei, Richard Yu, ha pubblicato una foto scattata con il Huawei P60 Pro, che ha lasciato impietriti gli amanti della fotografia. L’immagine vanta un equilibrio incredibile per quanto riguarda l’esposizione, i dettagli e la pulizia in generale. La luna viene ritratta a fuoco, altamente dettagliata, anche più della torre che occupa il primo piano della foto (anch’essa contraddistinta da un’esposizione ed una resa cromatica sorprendenti: chi capisce un po’ di fotografia non avrà difficoltà ad ammetterlo).

La foto non ha subito modifiche in post-produzione, come molto spesso accade, ma dimostra tutto il peso delle capacità fotografiche del Huawei P60 Pro. Il produttore cinese ci ha abituati bene sotto questo aspetto, nonostante il ban USA gli abbia poi tarpato le ali per i motivi che tutti noi ormai ben conosciamo.

Al netto di quello che è capitato, il produttore cinese non ha mai smesso di innovare, continuando a proporre dispositivi capaci di lasciare il segno. Il Huawei P60 Pro, in particolare, dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.6 pollici con risoluzione QuadHD+ a 120Hz, il processore Snapdragon 8+ Gen. 1 senza connettività 5G (potrebbe anche trattarsi del SoC Snapdragon 8 Gen. 2), HarmonyOS 3.1 (senza i servizi e le applicazioni di Google) e il supporto al 4G (forse accompagnato dalla connettività satellitare). Non mancherà la resistenza IP68. La fotocamera posteriore sarà composta da un sensore principale Sony IMX888 da 50MP, un ultra-grandangolare IMX858 da 50MP ed un teleobiettivo da 64MP OmniVision con zoom 3,5x. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 88 o 100W. Un dispositivo equilibrato sotto ogni aspetto, che non vediamo l’ora di conoscere (peccato davvero per il ban USA, che non gli consente di sfruttare la connettività 5G ed il software del colosso di Mountain View).

