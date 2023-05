In seguito a tanti mesi di indiscrezioni, voci di corridoio e rapporti, finalmente Google ha presentato in via ufficiale il suo primo e più innovativo smartphone pieghevole fino ad oggi in commercio: il Google Pixel Fold. Si tratta della prima volta che il colosso di Mountain View conferma ufficialmente la reale esistenza di un telefono foldable, che se la gioca alla pari con i già noti Honor Magic Vs, Samsung Galaxy Z Fold4, OPPO Find N2 etc.

Il produttore californiano ha reso ufficiale la presentazione del suo pieghevole Google Pixel Fold tramite un video teaser pubblicato alcuni giorni fa sui canali YouTube e Twitter. L’OEM ha, difatti, offerto un’anteprima del device prima che altri dettagli potessero essere rivelati la prossima settimana in occasione del prossimo evento Google I/O. Il video condiviso da Google rivela che il suo primo telefono foldable presenta una cerniera verticale che consente l’apertura del dispositivo mostrando un display simile ad un tablet, che si avvicina alla linea Samsung Galaxy Fold. Quando il device è chiuso, chi lo utilizza potrà sfruttare il pannello touchscreen esterno, che si mostra più piccolo su un lato. Inoltre, sul retro, si trova una barra della fotocamera che non sporge in modo considerevole come in altri modelli.

Secondo i recenti rapporti, il nuovo Google Pixel Fold presenta un display da 5,8 pollici che si apre su un pannello simile ad un tablet da 7,6 pollici. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Google Tensor G2, assistito da intelligenza artificiale. Si vocifera che il foldable disporrà di una cerniera più resistente mai vista a bordo di un pieghevole. Maggiori dettagli sullo smartphone saranno rivelati in conferenza dagli sviluppatori di Google I/O il prossimo 10 maggio. Per quanto riguarda il prezzo, il foldable costerà probabilmente circa 1700 dollari e dovrebbe essere in vendita nelle prossime settimane.

