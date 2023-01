In seguito alle diverse partenze false, il Google Pixel Fold pare che abbia intrapreso finalmente la giusta rotta e, nelle ultime ore, è apparso online un video che mostra un modello della custodia del tanto atteso primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View. Andiamo a scoprire quali sono le ulteriori informazioni su quello che sarà l’hardware fisico, la cerniera e il display interno. A pubblicare il video è stato lo YouTuber ‘Dave2D’, che ha ottenuto quello che pare essere un modello di custodia di questo dispositivo e che sostiene essere “dimensionalmente accurato” nei confronti del reale device su cui Google si è messo a lavoro.

Sebbene questo modello non presenti a bordo alcun hardware per smartphone effettivo, il design e la sua forma si allineano perfettamente con le ultime indiscrezioni. Il modello di custodia mostra un dispositivo molto sottile con soli 5,7mm di spessore, 0,6mm in meno rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 4 quando è aperto. È possibile dare anche un’occhiata al Google Pixel Fold quando è chiuso, confermando che il display sarà più ampio rispetto ai dispositivi Fold di Samsung. Ebbene, dando uno sguardo più dettagliato all’interno del pieghevole si può notare che il dispositivo del produttore californiano avrà cornici piuttosto spesse per quanto riguarda lo schermo interno. Le cornici dovrebbero essere spesse circa 5-6mm, ma ciò permetterà a Google di inserire in esse una fotocamera.

Nel video si può notare anche la cerniera ‘a goccia’, confermando che il prossimo Google Pixel Fold non disporrà di uno spazio vuoto, come fanno oggi i dispositivi Samsung, ma si chiuderà a filo. Questo implica che Google utilizzerà una cerniera in stile “waterdrop“, simile all’Oppo Find N2, il cui display si ritira leggermente nella cerniera quando il telefono è chiuso. Inoltre, il video prosegue specificando che gli altoparlanti sono posizionati in alto a sinistra e in basso a destra dei due lati, il che potrebbe portare a un suono stereo migliore in entrambi gli orientamenti.

