Il bellissimo Google Pixel Fold, nonché primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, è stato protagonista ultimamente di diversi rumors riguardanti il suo imminente lancio sul mercato. Adesso è stato diffuso in Rete dal famoso ed affidabile tipster Kuba Wojciechowski un video del dispositivo, offrendoci un piccolo assaggio su quello che potremmo aspettarci dall’ultimo modello del produttore californiano.

Il video in questione, trapelato dal noto Kuba Wojciechowski, mostra il Google Pixel Fold in azione, con il device che si piega perfettamente senza lasciare spazi vuoti, a differenza di altri telefoni pieghevoli già in commercio sul mercato. Tuttavia, una volta che si apre, è possibile notare l’ampio schermo dotato di cornici, sia superiori che inferiori, piuttosto considerevoli su tutti i lati ed un selfie sparatutto presente sul lato destro dello schermo pieghevole quando questo è aperto. La cornice superiore dovrebbe ospitare una fotocamera da 8MP. Il display interno dovrebbe essere un OLED da 7,6 pollici e con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Mentre, il display esterno, pare abbia una dimensione di 5,8 pollici e cornici più sottili rispetto al pannello interno, con una fotocamera da 9,5MP.

Il video trapelato sembri vada a rinforzare i rendering e le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi mesi, compresi gli angoli arrotondati e la barra della fotocamera posteriore che si diffonde con l’attuale linea Pixel. Inoltre, si può notare anche la presenza del lettore di impronte digitali fisico e i pulsanti del volume. Anche se la validità del video potrebbe essere messa in discussione, il tipster Wojciechowski ha confermato che si tratta effettivamente del nuovo Pixel Fold, nonostante il video abbia più di un mese. Questo suggerisce che nel video il foldable di Google potrebbe potenzialmente essere il prodotto finale che debutterà il prossimo mese di maggio nel corso dell’atteso evento Google I/O 2023. Insomma, nel complesso, il video trapelato del Pixel Fold regala una visione abbastanza interessante del device che Google ha in serbo per il mercato dei telefoni pieghevoli. Non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale del dispositivo per scoprire tutti i dettagli.

