Tutto pronto per l’attesissimo Google I/O 2023 che inizierà la prossima settimana, precisamente mercoledì 10 maggio. Il secondo giorno dell’evento che si tiene ogni anno, il colosso di Mountain View rivelerà anche il suo nuovo smartphone medio gamma: il Google Pixel 7a. Sebbene fosse classificato come “middle-range”, il dispositivo si avvicina molto all’ammiraglia Pixel 7, per quanto riguarda le specifiche tecniche. Andiamo subito a vedere quali sono le principali specifiche, che sono state svelate da Roland Quandt.

Il Google Pixel 7a sarà il primo smartphone, appartenente alla serie “a”, che sfoggerà sul retro una fotocamera principale Sony IMX787 da 1/1.37” ad elevata risoluzione con uno zoom Super Res migliorato da 64MP, oltre ad un ultra-wide da 13MP; frontalmente, invece, la fotocamera selfie è da 13MP. Inoltre, sarà anche il primo ad avere un display da 6,1 pollici AMOLED FHD+ (che si presenta un po’ più piccolo rispetto al top di gamma Pixel 7) ad alta frequenza di aggiornamento a 90Hz e il primo dotato di supporto alla ricarica wireless da 18W. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G2, anche se la memoria RAM e lo spazio di archiviazione non sono state menzionate in questa rivelazione. Insomma, questo mediogamma di Google non si allontana molto da quelle che sono le specifiche del modello di punta.

Per quanto riguarda i costi, lo scorso anno il Pixel 7 è partito da 600 dollari; il Pixel 7+, invece, dovrebbe costare 500 dollari (che al cambio attuale dovrebbe corrispondere a circa 453 euro) ovvero 50 dollari in più rispetto al suo predecessore Pixel 6a. Tutto questo certamente non risulta inaspettato considerati gli importanti aggiornamenti sul nuovo modello. Insomma, per scoprire altri interessanti dettagli, non ci resta che aspettare direttamente la prossima settimana per il lancio ufficiale del nuovo smartphone middle-range della società californiana.

Continua a leggere su optimagazine.com