Il colosso di Mountain View ha da poco presentato il nuovissimo Google Pixel 7a, che è già disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo abbordabile di 509 euro di listino. Inoltre, chi deciderà di ordinarlo adesso, riceverà in omaggio anche un paio di auricolari Pixel Buds del valore di 99 euro. Le versioni disponibili del dispositivo sono Grigio Antracite, Bianco Ghiaccio e Azzurro; per ogni modello selezionato si potrà scegliere anche il colore che si preferisce delle Pixel Buds. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, e per i clienti iscritti a Prime, la consegna e il reso sono gratuiti. In aggiunta, è possibile pagare il device in comode rate a tasso zero con Cofidis, si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023.

Google Pixel 7a - Cellulare 5G Android sbloccato con grandangolo -... Ricevi i Pixel Buds A-Series con l'acquisto del nuovo Google Pixel 7a

Il chip Google Tensor G2 lo rende più veloce, efficiente e sicuro,...

Il nuovo Google Pixel 7a è uno smartphone Android 5G di fascia media presentato a inizio di questo mese di maggio. Il device presenta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ (429ppi), frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, vetro Gorilla Glass 3, lettore d’impronte digitali integrato e foro centrale per ospitare la fotocamera selfie. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G2, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5, 128GB di memoria interna UFS 3.1 e il coprocessore di sicurezza Titan M2. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone offre due sensori sul retro, di cui uno principale grandangolare Quad Bayer da 64MP e un ultra-grandangolare da 13MP, mentre frontalmente ospita una fotocamera da 13MP.

Le connettività disponibili sono 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. Infine, il Google Pixel 7a è alimentato da una batteria da 4385mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 18W e alla ricarica wireless.

