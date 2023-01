Di recente sono trapelati in Rete nuove informazioni circa il prossimo smartphone di fascia media Google Pixel 7a. In particolare, i dettagli giungono da un secondo video che è stato condiviso su Twitter consentendoci di dare uno sguardo all’unità di pre-produzione del device prossimo alla presentazione ufficiale. Per quanto concerne le specifiche, il video ha rivelato solo una cosa del dispositivo, ovvero che il suo display supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Tuttavia, le immagini non mostrano tanti dettagli circa le sue caratteristiche dato che, secondo un tweet rilasciato dall’informatore Chun, Google avrebbe bloccato da remoto il Pixel 7a trapelato e quindi non si può avviare alla schermata iniziale. Come è possibile vedere nel video pubblicato su ‘slashleaks.com‘, l’accensione del dispositivo non va oltre il menu fastboot.

È stato rivelato che il nuovo Google Pixel 7a è dotato di 8GB di RAM LPDDR5 forniti da Samsung e che dispone di 128GB di spazio di archiviazione UFS (probabilmente UFS 3.1) di Micron. Il nome in codice “Lynx“, e si può notare anche nel menu fastboot. Il predecessore Pixel 6a, cui debutto è avvenuto lo scorso anno, sfoggia un display FHD+ a 60 Hz, il chipset Tensor di prima generazione e 6GB di RAM LPDDR4x. In confronto, il nuovo Pixel 7a sarà un dispositivo più potente dato che dovrebbe presentare uno schermo FHD+ a 90 Hz , l’ultimo chip Tensor G2 e una RAM LPDDR5 più veloce.

Secondo le ultime indiscrezioni la scocca posteriore del Google Pixel 7a avrà un nuovo sistema a doppia fotocamera con una fotocamera principale Sony IMX787 da 64MP e una fotocamera ultra-grandangolare Sony IMX712. Sebbene non ci siano informazioni sulla capacità della batteria, si dice che lo smartphone supporti la ricarica wireless. Il dispositivo dovrebbe essere presentato al prossimo Google I/O del 2023, in programma a maggio.

