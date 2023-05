I biglietti Udinese-Napoli al Marafona sono i più ambiti in questa giornata del 3 maggio. La squadra partenopea giocherà a Udine domani sera la partita che dovrebbe garantirgli la conquista del terzo scudetto. All’ex stadio San Paolo, otto maxi schermi garantiranno lo streaming live dell’evento storico. Peccato che i tagliandi per l’ingresso all’evento davvero speciale sono una chimera per molti.

Ogni biglietto Udinese-Napoli costa solo 5 euro: si tratta di un prezzo simbolico. In effetti col ricavato, fatti salvi i costi di organizzazione, si finanzieranno progetti di beneficenza. In quest’ottica, solo per la Tribuna Posillipo sono stati messi in vendita 600 biglietti a 100 euro. L’estrema convenienza del tagliando e naturalmente il clima di festa intorno alla squadra del mister Spalletti, in questa mattinata del 3 maggio, stanno letteralmente mandando in tilt la coda virtuale sul sito Ticketone, con migliaia e migliaia di utenti in fila virtualmente. In effetti, dopo la prelazione degli abbonati partita ieri 2 maggio, dalle 10:30 odierne, si è passati invece alla vendita libera dei ticket.

Come testimoniato anche dall’immagine di apertura articolo, l’acquisto online dei biglietti Udinese-Napoli al Maradona su TicketOne prevede anche una coda virtuale anche di più di 60.000. Considerando la capienza massima dello stadio partenopeo di 54.726, è probabile che in tantissimi (all’arrivo del loro turno) rimangano a bocca asciutta. La procedura sulla piattaforma web più nota per l’acquisto di biglietti per eventi vari ha subito in queste ore la lunga onda dell’affetto della tifoseria napoletana verso la propria squadra. Nel giro del termine della mattinata corrente, probabilmente non ci sarà più la possibilità di acquistare il tagliando attraverso la modalità online. Ci si dovrà accontentare dunque di supportare la squadra in altro modo e aspettare il suo ritorno da Udine, magari vittoriosa come tutti sperano.

