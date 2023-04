Cosa sta succedendo a Verissimo e nei programmi di Canale5? Si continua a parlare di un possibile veto messo da Pier Silvio Berlusconi per tenere lontano il trash dalla sua tv e dopo un taglio ai naufraghi pronti per partire per l’Isola dei Famosi, ecco che arriva quello per gli ospiti di Verissimo. Silvia Toffanin non ospiterà gli ultimi gieffini usciti dalla casa tenendo fuori concorrenti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà oltre alla trionfatrice Nikita Pelizon.

A sottolineare la decisione di Verissimo è stato The Pipol Gossip che ha sottolineato lo stop di Verissimo al Grande Fratello Vip rinunciando quindi ad avere in studio i finalisti e la stessa vincitrice con grande delusione da parte dei fan. Non sappiamo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane ma quello che è certo è che Nitika ha voluto dire la sua a riguardo rispondendo alle domande dei fan nelle storie su Instagram.

Alla domanda: “Cosa ne pensi della non ospitata a Verissimo?”, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha risposto: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”. Ancora una volta Nikita punta il dito contro alcuni compagni di viaggio che avrebbero spinto la Toffanin a prendere questa decisione riguardo alle ospitate.

Al momento Nikita sta provando ad incontrare i fan dal vivo in Sicilia dando loro appuntamento tramite i social ma per quanto riguarda la tv sembra che dovremo attendere ancora un po’ per capire se ci sarà spazio di rivederla su Canale5 oppure no magari proprio a Verissimo più avanti sul finire della stagione.