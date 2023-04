Keira Knightley sarà la protagonista di Black Doves, la nuova serie televisiva annunciata da Netflix. Scritto, creato e prodotto da Joe Barton (Giri / Haji – Dovere / Vergogna e Progetto Lazarus), Black Doves è un thriller prodotto da Joe Barton, Noisy Bear e Sister, lo studio che ha dato vita al successo planetario Chernobyl. Keira Knightley è anche produttrice esecutiva del progetto insieme a Barton, Jane Featherstone e Chris Fry.

Nella serie, l’attrice britannica vestirà i panni di Helen, una donna dall’identità segreta coinvolta in una storia d’amore appassionata con un uomo che finirà suo malgrado coinvolto negli affari della malavita londinese. Come si legge dalla sinossi diffusa da Netflix, “Black Doves è la storia di due vecchi amici che tornano insieme, affidandosi l’uno all’altra in un mondo in cui la fiducia può farti morire e, alla fine, cambiare per sempre il corso della vita dell’altro”.

Keira Knightley è reduce dal film, Lo strangolatore di Boston, in cui si narrano le indagini per fermare il serial killer che per anni aveva terrorizzato la città americana. Inoltre l’attrice è anche coinvolta in rumor che la vorrebbero nel prossimo film della saga di Pirati dei Caraibi.

Continua a leggere Optimagazine