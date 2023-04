Il nuovo singolo di Drake è arrivato all’improvviso e suona tanto come una provocazione contro Kanye West. Galeotta è quella citazione del reality Keeping Up with the Kardashians andato in onda dal 2007 al 2021, ma soprattutto un estratto audio di una conversazione tra Kim Kardashian e sua madre nella quale la modella parla del suo divorzio da Ye.

Search & Rescue esce a sorpresa, prodotto da Sad Pony e BNYX, e nell’annunciarlo Drake ha mostrato una copertina in cui lo vediamo con il volto nascosto da un caso insieme a una donna che, a giudicare dagli occhi, ha tutta l’aria di essere proprio l’ex moglie di Kanye West. In realtà si tratterebbe della cantante Lilah.

Il nuovo singolo di Drake è il primo inedito del 2023 dopo l’uscita dell’album Her Loss (2022). Con la presenza di un audio di Kim Kardashian all’interno del brano, c’è chi continua a parlare di dissing muto con Kanye West, ma come riporta Rolling Stone US il padre di Drake, Dennis, ha riferito su Twitter: “Non sta trollando, è solo una canzone”. Per il momento nessuno dei due artisti si è espresso per approfondire la vicenda.

Kanye West, del resto, ultimamente ha fatto parlare di sé non certamente per la sua produzione discografica quanto per le sue esternazioni antisemite, il suo esplicito apprezzamento per Adolf Hitler e il suo endorsement al suprematismo bianco e a Donald Trump: elementi, questi, che hanno scatenato l’indignazione e del movimento Black Lives Matter e più in generale della comunità afroamericana.

Anche l’ex moglie Kim Kardashian ha espresso indignazione per le uscite infelici dell’ex marito, che non ha mai ritrattato le sue dichiarazioni.

I need someone to be patient with me

Someone to get money with, not take it from me, look

They don’t even need to be as famous as me

I don’t think I’ll meet ‘em at the places I be (I-I-I)

But deep down I think about you all day, mami

I know I’m a pit bull, but dale, mami

I just wanna take you on a holiday, mami

Say what’s on your mind, I’m a call away, mami

Come and rescue me (Woah)

Take me out the club (What?), take me out the trap (I-I-I)

Take me off the market, take me off the map

I’m tryna hit the group chat and tell ‘еm it’s a—

Come and rescue mе

Take me out the club, take me out the trap

Take me off the market, take me off the map

I’m tryna hit the group chat and tell ‘em it’s a wrap

I didn’t come this far, just to come this far and not be happy

Okay, that’s fair

Remember that

You didn’t come this far, just to come this far

Yep, that’s not on the internet

I don’t really know how to confess my love

Really seen a guy, wanna test my love for you (I-I-I)

Don’t know how to express my love

That’s why I American Expre-e-e-e-e-ss my love for you

I need you, yeah, I really do

Tell me what to do (Okay)

Tell me what to do (Okay)

Tell me what to do

All I know is hit the mall and see what damage I could do (Okay)

I give you the world, but there’s other planets too, and

(Come and rescue me, woah)

(Take me out the club, what?, take me out the trap)

(Take me off the market, take me off the map)

(I’m tryna hit the group chat and tell ‘em it’s a—)

Man, I’m tryna hit the—(Ayy, what)

Don’t hit me up and “WYD” me baby, nah

Send a boy a P-I-C or “See me, baby”, damn

Okay, now we talkin’, yeah, okay, now we talkin’, yeah

Okay, now we talkin’, yeah, when we talk you gotta listen

I don’t wanna go missin’, I wanna be consistent, not a opposition side

Put you in a, put you in that fuc*ed up position, I

