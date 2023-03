Alcuni giorni fa, è stato riferito che Samsung si sarebbe ispirato ai suoi rivali Motorola e OPPO offrendo un display di copertura molto più grande sul suo prossimo smartphone Galaxy Z Flip. Come riportato da “SamMobile“, sono stati pubblicati alcuni concetti di design del Samsung Galaxy Z Flip 5, rivelando come potrebbe apparire lo smartphone (con una configurazione a doppio schermo all’esterno), ma ora in Rete è apparso un design leggermente modificato.

Il nuovo design mette in mostra il device con i lati piatti ed un display di copertura molto più grande con proporzioni più squadrate. L’affidabile informatore Ice Universe ha confermato che il colosso di Seul ha effettivamente dotato il Samsung Galaxy Z Flip 5 di un display più squadrato da 3,14 pollici. Questo schermo più grande renderebbe molto più facile controllare le notifiche, attivare/disattivare le impostazioni rapide, utilizzare i widget e visualizzare altre informazioni importanti come la data e l’ora.

Non è chiaro se il produttore asiatico consentirà agli utenti di utilizzare app in piena regola direttamente sul display della cover, in modo simile al Motorola RAZR. Se dovesse farlo, il telefono sarebbe molto più utile anche quando è piegato o chiuso. Il prossimo dispositivo presenterà anche una cerniera completamente nuova a forma di goccia d’acqua che renderà meno visibile la piega dello schermo pieghevole aiutando il telefono a piegarsi completamente piatto. È stato riferito che l’OEM sudcoreano renderà il Samsung Z Flip 5 un telefono con classificazione IPX8 nonostante il nuovo design della cerniera, qualcosa che la maggior parte dei marchi di smartphone cinesi non ha raggiunto. L’azienda asiatica sembra continuerà con una configurazione a doppia fotocamera per il dispositivo, che sarà dotato di un sensore della fotocamera principale da 12MP più grande, si spera in grado di offrire una migliore qualità dell’immagine e del video, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, adottare una risoluzione inferiore a 50MP significherebbe che non presenterà la registrazione video 8K, invece presente a bordo della gamma Samsung Galaxy S23. Molto probabilmente il dispositivo utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen. 2 For Galaxy, ma resta da vedere se il colosso di Seul deciderà di aumentare la capacità della batteria o la velocità di ricarica.

