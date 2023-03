Irma Testa sul tetto del mondo. E’ d’oro la vittoria di Irma Testa nella finale dei Mondiali di New Delhi contro la rivale kazaka Karina Ibragimova. Un successo mai in discussione quello di Irma Testa nella categoria under 57 chilogrammi. 5 a 0 il verdetto unanime della giuria per l’atleta torrese al termine di una competizione che premia anni di sacrifici, dolorose sconfitte, momenti esaltanti e sbandate (leggi di più).

La storia di Irma Testa è da film. Proprio come il suo soprannome “Butterfly” tratto da una celebre pellicola cinematografica. Irma Testa è “Buttefly” perchè vola come una farfalla sul ring proprio come Alì. Ma di leggero nella vita Irma Testa ha avuto soltanto il soprannome. La boxe è stata la sua ancora di salvezza in un contesto umano e sociale complicato.

Non sono mancati per Irma Testa i momenti di sbandamento, sconforto. Alla boxe Irma Testa ha sacrificato la sua vita ed ha avuto anche la tentazione di gettare la spugna nei momenti difficili tra un trionfo inatteso ed una sconfitta bruciante. A suon di pugni, Irma Testa ha saputo rialzarsi sempre, stringere i denti e continuare a picchiare. Vincendo i Mondiali ha raccolto il meritato premio, il frutto del suo lavoro. Ed adesso comincia la preparazione per Parigi 2024. Dopo la batosta di Rio, il bronzo di Tokyo è il momento di salire sul gradino più alto del podio affiancando la leggenda Patrizio Oliva ed il campione Clemente Russo.

Irma Testa dimostra che la boxe può esser ancora una volta la nobile arte. Un combattimento leale ed elegante che aiuta a vincere anche il match della vita. Irma Testa è un esempio di tenacia e determinazione. Ha battuto tutto e tutti: le sue rivali ed il pregiudizio, le condizioni negative di partenza ed i mille ostacoli del corpo e della mente.

