Il Samsung Galaxy A14 5G è stato il primo telefono del colosso di Seul per il 2023. Il dispositivo è stato fornito con la One UI 5.0 basata su Android 13 pronta all’uso. Ora, lo smartphone ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1, portando più funzionalità ed una stabilità migliorata. L’upgrade è attualmente in fase di lancio in alcuni Paesi asiatici.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per il Samsung Galaxy A14 5G porta il firmware del telefono alla versione A146BXXU1BWC3. La release ha anche apportato la patch di sicurezza di marzo 2023, che corregge oltre 50 carenze di sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy. Attualmente l’aggiornamento alla One UI 5.1 è disponibile a bordo del Samsung Galaxy A14 5G solo in ​​India o Sri Lanka, dove sarà possibile cominciare a scaricare subito il nuovo aggiornamento software, ma arriverà in altri Paesi molto presto (il tempo non dovrebbe essere un problema: una volta dato il via alla distribuzione, nell’arco di qualche giorno l’upgrade busserà alle porte anche del mercato europeo, potete starne certi).

Per aggiornare il vostro Samsung Galaxy A14 5G alla One UI 5.1, andate su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ormai non sono più delle novità le indicazioni che siamo soliti fornirvi quando c’è da installare un upgrade di qualsiasi genere: state sempre attenti alla percentuale di carica residua della batteria, che non dovrà essere inferiore al 50%, così come ad effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare in caso di bisogno (altrimenti recuperarli, in caso di hard-reset forzato, sarebbe impossibile). Se volete farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

