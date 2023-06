Il colosso di Seul ha appena iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 sul Samsung Galaxy A14 5G. L’upgrade è attualmente in fase di lancio in alcuni mercati asiatici: altri Paesi potrebbero ricevere il nuovo aggiornamento software nelle prossime settimane, compresa l’Europa (ci sarà da pazientare giusto qualche giorno, non crediamo molto di più).

L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A14 5G viene fornito con la versione firmware A146PZHU3BWF1 e risulta disponibile a Hong Kong, Malesia e Taiwan. La release include la patch di sicurezza di giugno 2023 che corregge oltre 60 falle di sicurezza che il produttore asiatico ha dettagliato nella sua documentazione sulla sicurezza alcune settimane fa (fareste bene a documentarvi sempre). L’upgrade non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Se vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati e possedete un Samsung Galaxy A14 5G, ora potete verificare il nuovo aggiornamento software andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (dovrete scongiurare il rischio che il telefono si spenga durante il procedimento riportando danni anche seri e non coperti dalla garanzia) ed anche di effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare laddove servisse per un qualsiasi motivo.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy A14 5G all’inizio di quest’anno con Android 13 a bordo. La società sudcoreana ha promesso di rilasciare due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android (Android 14 e Android 15) per lo smartphone entry-level. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

