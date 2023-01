Il Samsung Galaxy A14 5G è stato appena annunciato: parliamo dello smartphone 5G più economico concepito dal colosso di Seul, che integra uno schermo da 6.6 pollici Infinity-V con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device è spinto da un processore octa-core (potrebbe trattarsi del MediaTek Dimensity 700, anche se non è stato ancora confermato), con 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Il Samsung Galaxy A14 5G include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 13MP (apertura f/2.0). Presenti anche il lettore di impronte digitali nel tasto di accensione e le connettività 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2 e GPS. La batteria ha una capacità di 5000mAh (anche la ricarica dovrebbe attestarsi sufficientemente rapida per consentire dei tempi di caricamento accettabili, anche al momento non si conoscono i dettagli). Il Samsung Galaxy A14 5G è equipaggiato con Android 13 e One UI Core 5.0 pronta all’uso. Le dimensioni ammontano a 167,7 x 78 x 9,1mm, distribuite in un peso di 202gr. Le colorazioni in cui viene reso disponibile sono Black, Silver, Dark Red e Light Green.

Quanto alla disponibilità in Italia ed al prezzo di vendita, non ci sono ancora informazioni in meriti, anche se è lecito aspettarsi il device non arriverà a costare più di 300 euro (altrimenti non si sarebbe potuto definire lo smartphone 5G più economico del produttore asiatico). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

