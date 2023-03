La serie Samsung Galaxy S23 sta facendo scalpore ovunque, in parte perché tutti e tre i telefoni funzionano così bene e durano così a lungo con una singola carica, grazie al lavoro che Qualcomm e Samsung hanno svolto insieme per rendere i nuovi flagship il meglio che possono essere. La serie Samsung Galaxy S23, come di consueto, sarà la prima a ricevere la prossima versione principale di Android, che in questo caso è Android 14. Una versione 6.0 dell’interfaccia utente dovrebbe accompagnare l’aggiornamento di base di Android 14. Si spera che la One UI 6.0 non interferisca con l’incredibile esperienza utente che otteniamo su tutti e tre gli smartphone Samsung Galaxy S23.

Come riportato da “SamMobile“, l’esperienza utente offerta è troppo soddisfacente e si spera che rimanga tale: il colosso di Seul ha fatto un ottimo lavoro nel rendere i principali aggiornamenti del sistema operativo il più possibile privi di bug negli ultimi due anni. Francamente, questo è quello che ci si augura da Android 14 con la One UI 6.0, ossia che il produttore asiatico rilasci la migliore versione possibile dell’aggiornamento fin dall’inizio e non rovini l’eccellente esperienza che i possessori dei Samsung Galaxy S23 hanno avuto.

Potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, però: l’azienda sudcoreana ha collaborato con Qualcomm per uno speciale chip Snapdragon 8 Gen. 2 per gli smartphone Galaxy e Google, ma entrambe le società estenderanno quella speciale cortesia al colosso di Seul ogni volta che è in arrivo un importante aggiornamento del sistema operativo? Qualcomm, in quanto produttore del chipset più utilizzato nel mondo Android, contribuisce molto al sistema operativo in generale. Tuttavia, poiché mancano ancora mesi ad Android 14 e One UI 6.0, non c’è modo di sapere cosa accadrà.

