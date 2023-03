Il OnePlus Nord CE 3 Lite non si farà attendere ancora troppo: Max Jambor fece sapere il grande giorno sarebbe arrivato martedì 4 aprile e pare così sarà. Fino al giorno 3, infatti, sarà possibile prenotare il prodotto per avere l’opportunità di vincerne uno e di partecipare all’estrazione di un paio di cuffie OnePlus Nord Buds 2.

Come potrebbe essere il prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite? Innanzitutto, si dice il device monterà uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 695 5G, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. A bordo troveremo la connettività 5G ed il lettore di impronte digitali laterale. Il OnePlus Nord CE 3 Lite dovrebbe montare una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità, sempre da 2MP (la fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 16MP).

Il device includerà una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Al OnePlus Nord CE 3 Lite non mancherebbe nulla, se fosse così equipaggiato, per piacere a molti di voi utenti, anche se bisognerà comunque attendere l’ufficialità per poter affermare con certezza quanto appreso sopra. Non mancano tanti giorni alla presunta data di presentazione, si tratta di avere solo ancora un altro po’ di pazienza. Come potete vedere, si tratta di aspettare ancora pochi giorni prima di vedere arrivare ufficialmente il OnePlus Nord CE 3 Lite, che sarà possibile pre-ordinare entro il giorno 3 per partecipare ad alcune fantastiche iniziative. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

