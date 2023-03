Non dovremo aspettare troppo prima di fare la conoscenza del OnePlus Nord CE 3 Lite, che dovrebbe essere presentato il prossimo 4 aprile, almeno stando alle indicazioni fornite dal leaker Max Jambor su Twitter. Si tratterebbe di un lancio anticipato, che non sappiamo se comporterà un certo ritardo per la commercializzazione europea del prodotto. Possibile che il OnePlus Nord CE 3 Lite possa presentare lo stesso prezzo del suo predecessore e dunque conservare un cartellino di 309 euro (dato che il processore pare non cambierà rispetto al modello che lo ha preceduto).

OnePlus Nord CE3 Lite 5G will launch on April 4th pic.twitter.com/WwuF5Ca49d — Max Jambor (@MaxJmb) March 13, 2023

Il dispositivo dovrebbe disporre di uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 695 5G di Qualcomm, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Saranno presenti la connettività 5G ed il lettore di impronte digitali laterale. La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed un sensore bokeh da 2MP (la fotocamera frontale includerà un sensore singolo da 16MP). Come potete vedere, trattasi di un dispositivo completo, che potrebbe andare incontro alle esigenze di tanti utenti diversi.

La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W (a fronte di un’autonomia del genere non farete fatica ad arrivare a fine giornata senza dovervi munire di alimentatore e cavo, oppure di power-bank portatili). Se le indiscrezioni relative al comparto tecnico venissero confermate, potreste decidere di comprare il prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite, in presentazione il 4 aprile, al prezzo che vi abbiamo sopra indicato (ammesso e non concesso che sia quello)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

