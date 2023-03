OnePlus ha dato conferma della data di lancio del suo prossimo smartphone medio di gamma OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il nuovo device, insieme alle OnePlus Nord Buds 2, verrà lanciato in India il prossimo 4 aprile. Inoltre, prima del debutto, il produttore cinese ha confermato anche la capacità della batteria, la capacità di ricarica rapida e la seconda opzione di colore soprannominata Chromatic Gray, non ci resta che dare un’occhiata.

Come è possibile notare dalle immagini, il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è dotato di una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 67W tramite la porta di ricarica USB-C. Oltre a questo si può notare anche la seconda variante di colore del dispositivo, che l’azienda chiama Chromatic Gray. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, il Nord CE 3 Lite 5G verrà lanciato anche in un’opzione di colore lime pastello. Vediamo insieme quali sono le altre presunte specifiche tecniche. Si dice che lo smartphone sia dotato di un display LCD FHD+ IPS da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Confermato il singolo foro allineato centralmente per la fotocamera selfie.

A tal proposito, molto probabilmente, il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G farà spazio a una selfie-cam da 16MP. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, invece, si dice che il dispositivo sia dotato di una fotocamera principale da 64MP. Sotto la scocca, il Nord CE 3 Lite 5G sarà alimentato da un processore Snapdragon 695 di Qualcomm, che secondo quanto riferito, sarà affiancato a 8 B di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Lato software, il prossimo smartphone medio di gamma OnePlus utilizzerà l’interfaccia OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola. Insomma, per maggiori dettagli e informazioni non ci resta che aspettare l’evento ufficiale di lancio il prossimo 4 aprile.

Continua a leggere su optimagazine.com