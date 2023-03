Arrivano i The Darkness in Italia nel 2023. La band di Justin Hawkins sbarcherà nel Belpaese con tre date a novembre del loro tour Permission To Land, che prende il nome dal leggendario album di debutto pubblicato nel 2003.

Con questo tour i The Darnkess festeggiano appunto il primo ventennale del disco di debutto. Di seguito il calendario delle date in Italia:

13 nov 2023 – CIAMPINO (Roma), Orion

14 nov 2023 – MILANO, Alcatraz

15 nov 2023 – NONANTOLA (Modena), Vox Club

I biglietti per i concerti dei The Darkness in Italia nel 2023 saranno disponibili a partire da venerdì 24 marzo. Gli show saranno aperti da un ospite speciale che verrà annunciato prossimamente.

Con Permission To Land i The Darkness conquistarono da subito un posto d’onore nella scena hard rock internazionale. Dalla loro Lowesoft, i The Darkness iniziarono a farsi notare grazie alle loro performance dal vivo, talmente surreali che il pubblico credeva fossero tutte una messa in scena. La loro musica era invece genuina, e grazie all’intuito del manager Sue Whitehouse il frontman Justin Hawkins smise di creare jingle musicali e si dedicò interamente al progetto.

Permission To Land fu lanciato il 7 luglio 2003 con il brano Get Your Hands Off My Woman come primo singolo. In poco tempo la band britannica diventò un fenomeno mondiale, con un disco di debutto trainato da singoli di successo come Growing On Me, I Believe In A Thing Called Love e soprattutto la bellissima Love Is Only A Feeling.

Ad oggi la band ha pubblicato 7 album in studio, l’ultimo dei quali è uscito nel 2021 con il titolo Motorheart. Particolare menzione merita il secondo disco One Way Ticket To Hell… And Back (2005) trainato dal singolo One Way Ticket che ancora oggi domina le playlist hard rock internazionali.

