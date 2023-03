Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 14 marzo, per tutti coloro che da tempo sono in attesa di installare il nuovo aggiornamento di The Sims 4, quello relativo agli infanti. Già, perché dopo le novità di ottobre riguardanti soprattutto il discorso della compatibilità del titolo, come osservato tramite il nostro articolo pubblicato allora, è possibile concentrarsi su altri aspetti che possono fare la differenza. Vediamo come stanno le cose, in modo da non lasciare nulla al caso per il pubblico che segue sempre con interesse queste vicende.

Riscontri sull’uscita dell’aggiornamento di The Sims 4 con gli infanti da oggi 14 marzo

Partiamo dal presupposto che non tutti hanno attivato gli aggiornamenti automatici. Per questa ragione, potrebbe essere necessario seguire un breve percorso prima di risalire al pacchetto in questione. Dunque, se avete riscontrato difficoltà anche attraverso il PC, non dovrete far altro che controllare gli aggiornamenti disponibili accedendo alla specifica app EA. A quel punto selezionate la voce Origin e poi recatevi in Steam, in modo da identificare l’aggiornamento di The Sims 4 in modo esplicito.

Ricordate anche che gli aggiornamenti disabilitano automaticamente le mod, oltre ai vari contenuti personalizzati che avete deciso di sfruttare in questi mesi. Affinché sia possibile ripristinare il tutto, occorre selezionare l’opzione Impostazioni nel menu principale, per poi recarsi nella sezione “Altro”. Una vlta individuata la voce “Abilita contenuto e mod personalizzati”, dovrete soltanto selezionare la casella accanto.

Insomma, il nuovo aggiornamento di The Sims 4 con gli infanti è disponibile da oggi. Oltre ad essere gratuito, l’intera procedura dovrebbe essere effettivamente alla portata di tutti. Altri contenuti, in distribuzione sempre attraverso specifici upgrade, si potranno testare a partire dalla giornata di giovedì secondo quanto raccolto oggi.