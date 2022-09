Giungono ottime notizie per gli appassionati ed i fans più accaniti del fantastico gioco The Sims 4: infatti, Electronic Arts ha da poco reso noto che dal prossimo 18 ottobre 2022 la versione base di uno dei videogiochi multipiattaforma più popolari di sempre diventerà free to play o meglio si potrà scaricare in via del tutto gratuita. Tale cambiamento interesserà tutte le piattaforme, come Windows e Mac per PC, sulle console di gioco come PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S. La novità non termina qui: difatti, tutti coloro che hanno già pagato o che pagheranno per ottenere il gioco da oggi fino al 17 ottobre (giorno in cui avverrà il passaggio) otterranno gratis un’espansione prossima al debutto che si chiamerà ‘Desert Luxe Kit’.

Lo straordinario The Sims 4, che totalizza più di 10 milioni di giocatori al mese ed il cui debutto ufficiale è avvenuto sui PC il 2 settembre 2014 negli USA e più tardi anche in Europa (compresa l’Italia), ha compiuto qualche giorno fa il suo ottavo compleanno. Al giorno d’oggi, anche con le tantissime espansioni ed aggiornamenti, questo gioco di simulazione di vita è attualmente super richiesto da milioni di utenti (sia ragazzi che adulti) di ogni parte del mondo. Un successo che dura da anni e che non ha intenzione di smettere.

Così Electronic Arts ha deciso di rendere gratis la versione base del gioco per far sì che tutti gli appassionati possano aver accesso, assicurandosi, inoltre, un numero più elevato di introiti rispetto a coloro che invece intendono pagare solo nel corso del download. Sul sito ufficiale si può leggere che EA è riuscita ad accogliere milioni di giocatori in The Sims e li hanno osservati con grande stupore nel mentre mostravano tutta la loro immaginazione ed elaboravano idee, progetti, esperienze e inedite versioni di ognuno di loro, sia all’interno del gioco che nella vita di tutti i giorni.

