Salvini e Meloni cantano De André e sui social scoppia la polemica. Il caos è scoppiato in occasione del compleanno del leader del Carroccio, per il quale è stata organizzata una festa a sorpresa alla quale hanno preso parte il premier Giorgia Meloni e l’ex premier Silvio Berlusconi. Tra gli invitati c’era anche il giornalista Nicola Porro, che ha registrato Salvini e la leader di Fratelli D’Italia mentre erano impegnati in un karaoke sulle note de La Canzone Di Marinella del cantautore genovese.

“A proposito di crisi di governo”, ha commentato Porro in calce al video diffuso sui social per smentire i rumor su presunti attriti tra i due colleghi.

Il filmato è ora oggetto di polemiche. A partire dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che non ha nascosto una certa indignazione per le immagini circolate sui social. Quel filmato, infatti, arriva nelle stesse ore in cui si contano ancora i morti della tragedia di Cutro, nei pressi di Crotone, dove il bollettino della strage di migranti supera i 70 morti, molti dei quali minorenni.

A Bologna sono state consegnate alcune salme per dare loro una degna sepoltura nel cimitero islamico, dietro il consenso dei familiari delle vittime, ecco spiegate le parole di dissenso di Lepore. Nel frattempo, sui social scrivono che “Faber si sta rivoltando nella tomba” e non cessano i commenti come “che schifo” e “che vergogna”, con continui riferimenti all’ennesima tragedia in mare.

Per molti utenti – anche Frankie Hi-NRG MC non nasconde l’amarezza – la beffa è doppia: non solo la classe politica canta al karaoke mentre a Cutro si contano ancora i morti, bensì viene scelta proprio La Canzone Di Marinella che racconta la storia di una donna che muore annegata mentre tenta di sbarcare il lunario.

Molti precisano che è lecito festeggiare un compleanno, ma ricordano che Giorgia Meloni durante il consiglio dei Ministri a Cutro si sarebbe dimostrata “impreparata” dunque senza una risposta chiara alla tragedia. La scelta della canzone comparsa sui social, quindi, è stata la ciliegina sulla torta.

