Solo qualche giorno fa abbiamo parlato di Edoardo Donnamaria e di quanto parte del pubblico lo avesse preso in antipatia per via di alcuni suoi comportamenti etichettati come violenti, ma oggi ci tocca farlo per via dell’espulsione di ieri sera. Dopo quasi sei mesi passato chiuso in casa, il giovane gieffino si è visto sbattere fuori ufficialmente per la sua ennesima reazione esagerata dopo una discussione avuta con Antonella Fiordelisi.

In molti hanno preso le parti della sorella etichettando il ragazzo come violento e, a volte, un po’ sopra le righe nelle parole e nei gesti, mentre altri sono pronti a scommettere che proprio la ‘vedova nera’ alla fine ha ottenuto quello che voleva liberandosi di un possibile concorrente nella vittoria finale.

La finale del Grande Fratello Vip è in programma per il 3 aprile e il cerchio di vipponi inizia a restringersi e dopo l’eliminazione di Davide, il pubblico ha dovuto farei conti con l’espulsione di Edoardo Donnamaria “cacciato” dalla casa da Alfonso Signorini dopo una lunga filippica sui suoi modi di fare già sottolineati in altre occasioni:

“Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo, che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato… ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata, con un linguaggio volgare e un atteggiamento ancora una volta aggressivo e intollerabile.”

Dal momento dell’espulsione Edoardo Donnamaria non ha ancora preso la parola sui social ma siamo sicuri che sarà proprio in tv che lo sentiremo commentare per la prima volta quello che è successo nella casa in queste ultime settimane dopo l’inizio dei problemi con Antonella. Sarà il salotto di Silvia Toffanin ad ospitare uno dei protagonisti di questa edizione del reality? Scopriremo nelle prossime ore se Edoardo tornerà ospite del reality o si racconterà altrove.