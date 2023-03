Quando mi sono collegato con Alessandro, frontman degli Arcano16, non avevo associato il loro nome a uno splendido vinile trasparente che mi avevano inviato alcuni anni fa. Anche il nuovo “Venus” è spettacolare. Da un lato le tracce dell’EP e dall’altro, invece di solchi musicali, sul vinile nero c’è disegnato il volto della Medusa. I brani sono incentrati sul concetto di femminile dentro di noi. Alessandro è un appassionato di tarocchi e mi ha raccontato i due video, tratti da “Venus”, che abbiamo visto insieme: “Lascia andare” e “Due navi nella notte”. Consiglio di seguire questo gruppo che gravita attorno a Torino, anche su Instagram dove gli hanno hackerata il profilo e ne hanno creato uno nuovo: 4rcano_16

Ed ecco una loro breve bio:

Arcano16 è il nome di un progetto musicale ideato dai musicisti: Alessandro Esse, Simone Rubinato, Alessandro Luison, Daniel Bestonzo e Giulio Arfinengo.

Nel 2016 c’è il primo incontro tra Alessandro Esse e Simone Rubinato. L’amico musicista di vecchia data è pronto e motivato a diventare bassista e pilastro indiscusso del ‘sound’ in erba. “Come da scintilla un fuoco…” recita uno dei primi testi scritti in quel periodo, e proprio così avviene. Simone individua fra i suoi conoscenti l’unica chitarra in grado di poter esprimere il denso e suggestivo immaginario presente nei brani: la chitarra di Alessandro Luison, al primo casting, si conferma tale e contribuisce significativamente alla definizione del suono della band.

Simone nell’estate del 2017 propone alla band di interpellare un giovane produttore di Milano, con il quale condivide musica e amicizia: Daniel Bestonzo (Ramazzotti, Levante, Annalisa, Willie il Peyote, Red Canzian…

Daniel sin dalle prime battute si trova a suo agio con le atmosfere “ricercate” e non del tutto ortodosse del progetto. Accetta la sfida e diviene così il quarto elemento. Il suo talento di pluristrumentista e il suo approccio da produttore artistico scuotono il progetto sin dalle fondamenta, e lo modellano nei mesi successivi conferendogli forma e sostanza definitiva.

La band entra in studio: 17 Dicembre 2017, inizio delle registrazioni di “XVI” presso l’ O.U.T. Side Studio di Michele Quaini (Loredana Berte’, Roby Facchinetti, Marco Mengoni, L’aura, Paolo Meneguzzi, Piero Pelù, Tiromancino, Noemi…). Per la registrazione viene ingaggiato il talentuoso batterista alessandrino Marcello Borsano.

L’album XVI esce il 16 Maggio 2018 in formato digitale e qualche mese dopo in formato Vinile.

Nel 2019 la band ha in programma di suonare, ma soprattutto di trovare un definitivo quinto ed ultimo componente, che sieda dietro la batteria e completi l’organico mantenendone intatta l’alchimia originale. Non ci vorrà molto prima che venga provinato il 25enne torinese Giulio Arfinengo, e ce ne vorrà ancora meno per capire che si tratta della scelta giusta.

Nella primavera del 2020 la band si chiude in studio e nei successivi 16 mesi lavora alla realizzazione di una decina di brani, tra i quali i primi 6 in lingua inglese. Decide così di pubblicare 2 diversi EP: il primo dal nome “Venus” esce il 16 Ottobre del 2022 su tutte le piattaforme di streaming e nei primi mesi del 2023 anche in formato Vinile; l’uscita del secondo EP in lingua inglese è programmata per l’autunno 2023.

