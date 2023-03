36 elementi d’Orchestra in due serate irripetibili in programma in due sole città d’Italia. Al via la prevendita dei biglietti per Samuele Bersani a Milano e a Roma nel 2023.

Le date sono quelle dell’8 giugno a Milano e dell’11 giugno a Roma, quando l’artista sarà in concerto accompagnato sul palco dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali.

Due eventi unici che non verranno replicati, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma. Grandi protagoniste saranno le canzoni di Samuele Bersani, quelle che il cantante ha rilasciato in tutta la sua carriera, riarrangiate per essere eseguite dall’orchestra eccezionale di 36 elementi.

Due gli show, in teatro: l’8 giugno l’appuntamento è al Teatro Dal Verme di Milano, l’11 giugno Bersani sarà invece Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea) di Roma. Il live di Milano è stato scelto come apertura dell’intera rassegna de I Pomeriggi Musicali, “Panorami Sonori 2023”, ideati dal direttore artistico Maurizio Salerno.

In scaletta, in entrambi gli spettacoli, le canzoni che hanno scritto la storia musicale di Samuele Bersani, dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album Cinema Samuele, vincitore anche di una Targa Tenco.

Le date di Samuele Bersani

8 giugno Teatro Dal Verme di Milano

11 giugno Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea) di Roma

I biglietti per Samuele Bersani a Milano e Roma con orchestra saranno disponibili in prevendita a partire dal 7 marzo alle 10.30 su Ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

Prezzi a breve disponibili.