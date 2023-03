Red Ruby Da Sleeze di Nicki Minaj è certamente un’occasione per rinfrescare la memoria a chi pensava che la rapper di Port Of Spain non avesse mai raggiunto la cima alle classifiche. Lei, invece, ritorna per lanciare un dissing totale contro i pregiudizi nei confronti di una donna che oggi è una star internazionale, capace di sottolineare i suoi traguardi per mettere a tacere detrattori e anche altri artisti.

Red Ruby Da Sleeze è tutto in “una cattiva ragazza non muore”, ma anche nello slang che è tipico dello stile adottato da Nicki Minaj. All’interno del brano possiamo sentire un sample di Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) di Lumidee, super hit del 2003 che ancora oggi sopravvive.

Il risultato è un brano che coniuga percussioni afro, flow frenetico nella strofa e un’esplosione melodico nel ritornello in cui Nicki Minaj canta con l’autotune. L’occasione è anche quella di mostrare una sua nuova personalità: “sleeze”, nello slang statunitense, indica una persona promiscua, ma è anche un biglietto da visita per quello che sarà il prossimo album di Nicki Minaj, seguito ideale di Queen (2018).

Secondo Rapologia, la rapper e producer statunitense avrebbe in cantiere anche un documentario e un tour mondiale. L’hype è già altissimo, tra i fan, considerando il successo dei due singoli pubblicati nel 2022, Do We Have a Problem e Super Freaky Girl. Nel frattempo, ritorna la sua Queen Radio a partire dalla mezzanotte di oggi 3 marzo 2023.

Only on them C’s if it’s breeze, Red Ruby Da Sleeze (Uh-oh, uh-oh)

Chinese on my sleeve, these wannabe Chun-Lis

Anyway, nǐ hǎo (Nǐ Hǎo, uh-oh)

Who the fu*k told bit*hes they was me now? (Uh-oh, ooh)

I knew these bit*hes was slow, I ain’t know these bit*hes senile (Ooh)

Married a shooter case you niggas tried to breathe loud (Brr-brr)

Boom your face off, then I tell him, “Cease fire”

I’m the AB side

Seven-hundred on ‘em horses when we fixin’ to leave (Uh-oh)

But I don’t fu*k with horses since Christopher Reeves (Uh-oh)

(Uh-oh, uh-oh)

Gotta be careful when I dip, it’s flips all in the whip

It’s 40s with 30 clips, FN’s with the switch

Guacamole with the taco, waitin’ on El Chapo

Came in the Rolls and left low in a Tahoe

Bad gyal don’t die-die-die (Brr)

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me

Miss me with that na-na-na, na-na-na-na

I stay with my na-na-na, na-na-na-na

His ex hit him, he like “Nah-nah-nah, nah-nah-nah-nah”

He want the bad gyal sleeze like that

Well, I’ma tease like that

Ill na-na-na, na-na-na-na

He told me bring him that na-na-na, na-na-na-na

We don’t be Karen like Donna-na, na-na-na-na

I like it when he grab my cheeks like that (Uh)

Why I’m a freak like that?

[Chorus: Nicki Minaj]

Bad gyal don’t die-die-die

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me

When the Queen leave, bit*hes wanna come out like a cockroach (Uh-oh, uh-oh)

Until I’m cookin’ in the kitchen like a pot roast

That new Spectre, we don’t fill pot holes (Uh-oh, uh-oh)

Dorito bitches mad that they not chose

Shout out my vatos

Shout out to hoes that’s watchin’ me like Movados (Click, click, click)

All them, all them botched face photos, why would you post those?

Make a gyal duppy since I heard you like my ghost hoes

Big truck but I’m alone like Post though (Uh-oh, uh-oh)

Call Malone and tell him I’m goin’ postal (Brr)

These bit*hes rappin’ like my blooper roll (Uh-oh, uh-oh)

Desert Eagle if your nigga actin’ super bold

(Got ‘em, got ‘em, got ‘em) Got ‘em like “Uh-oh”

Gun fingers like niggas doin’ the bogle

Ya fu*kin’ bozo

That .40 cal a make ‘em dance like a go-go

Super fakks, that’s word to Super Cat

We ah rude gyal youth and we nuh tek back we chat

‘Cause bit*hes couldn’t walk in my Crocs, that’s word to Dundee

Just a bunch of airheads like Kelly Bundy

Man these bit*hes so slow, man, they slower than sloths (Uh-oh, uh-oh)

Six-hundred horse, how you gon’ catch the boss?

Caught ‘em with they hand out, tryna catch the sauce (Uh-oh, uh-oh)

Thierry Mugler flow tryna cut the cloth

See the difference is I run businesses (Uh-oh, uh-oh)

If I ain’t employ you, then what ya business is?

I’ll have staff roll up, like what the business is? (Uh-oh, uh-oh)

“Oh, you don’t know that my niggas kill witnesses?”

Bad gyal don’t die-die-die

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me, yeah

If you want me to stay

I’ll never leave

If you want me to stay

We’ll always be

If you want me to stay

I’ll never leave

If you want me to stay

Love endlessly

If you want me to stay