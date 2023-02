Questa ragazzina toscana, che ha creato un piccolo studio sotto il suo letto con accanto il disegno grande di un treno che va, che ha un piccolo volto e due occhi dolci e all’apparenza timidi, ha in realtà una forza incredibile, confermata dalle canzoni che scrive e interpreta. Durante il collegamento durante la diretta We Have a Dream del martedì sera ho scelto di mostrare non solo il video che aveva messo sul mio canale Telegram tra i commenti del post ASCOLTAMI ma tutti è tre quelli che mi ha poi mandato.

“Un po’ meno” la vede da sola con la chitarra sul palco di un teatro vuoto. Questa ripetitività nel fare video ultimamente in teatri vuoti sta quasi sicuramente a simboleggiare il grave danno arrecato dalla recente chiusura di tutto quello che riguardava arte, musica e cultura, teatri compresi.

“Le storie di tutti” racconta lo smarrimento, ma non triste. Lei canta immersa in immagini di luci, strade, mezzi di trasporto, case.

“A un passo dagli occhi” è un divertente video fatto a Londra durante la vacanza con la sua ragazza. Predominano i cibi “spazzatura” inquadrati spessissimo.

In un paese civile le canzoni di Dalia Buccianti sarebbero trasmesse dalle principali radio.

Ecco la sua bio:

Dalia Buccianti, cantautrice Toscana, classe 1996.

Affascinata dalla musica fin da piccola, è durante l’adolescenza che scopre la sua grande passione per la scrittura e la composizione di brani inediti. Accompagnata dalla sua chitarra, inizia un percorso di studio nel canto sia con insegnanti privati che partecipando a stage musicali tra i quali:

stage di Gospel con Alessandro Pozzetto,

stage di canto moderno con Paola Folli,

stage di canto moderno con Fulvio Tomaino,

talent scouting e stage con Fausto Donato,

stage del “Tour Music Fest” presso il C.E.T di Mogol.

Ama esibirsi in live acustici , dove si sente davvero libera di esprimere le emozioni che i suoi brani trasmettono.

Progetti Futuri

Incidere un nuovo album nel 2023.

Sogno nel cassetto

Incidere un album di inediti e un tour di concerti in giro per l’Italia.

Cronologia:

Gennaio 2023

In finale al Premio Fabrizio De André il 12 Gennaio 2023.

13 Gennaio 2023 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “A un passo dagli occhi”.

Dicembre 2022

Partecipa alle semifinali del Premio Fabrizio De André.

Agosto 2022

Il 4 Agosto 2022 si esibisce in duo acustico con Marco Franci (Chitarrista) alla 37°edizione della manifestazione Effetto Venezia a Livorno presso il Teatrofficina Refugio.

Giugno/Luglio 2022

In questi mesi si esibisce in duo acustico con Marco Franci (Chitarrista) in vari locali della Toscana.

Aprile 2022

Dalia realizza uno dei suoi sogni, esibirsi in un concerto tutto suo nella città di Milano.

Gennaio 2022

Esce su tutte le piattaforme digitali “Le storie di tutti” il suo primo album con 7 canzoni, di cui 4 inedite e 3 che erano già uscite nei due anni precedenti come singoli. Il singolo di lancio omonimo “Le storie di tutti” è uscito come singolo con un videoclip su YouTube.

Maggio 2021

Propone il nuovo singolo “UN PO’ MENO”.

Un viaggio alla scoperta di sé stessi, tra passi falsi, vecchi ricordi e una consapevolezza acquisita nel tempo: il dolore bisogna affrontarlo ed elaborarlo perché “Domani farà male un po’ meno” e sarà così ogni giorno, fino a quando imparerai a conviverci. Questo inedito è una sorta di “abbraccio” dedicato a tutte quelle persone che ogni giorno affrontano la propria battaglia.

Il videoclip uscito del singolo è stato girato al Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima. Quello di “Un po’ meno” è un video semplice: una chitarra, un microfono e un palcoscenico che rappresentano a pieno la voglia di ripartire con tanta buona musica.

Dicembre 2020

Esce il brano dal titolo “UNA VOLTA LA PIOGGIA ” con l’etichetta discografica Advice Music, produzione BuonaMusika. Una canzone che descrive attraverso la metafora della pioggia la perenne insoddisfazione generale dell’essere umano, ma al contempo spiega che esistono delle piccole cose in grado di combattere questo stato d’animo, come ad esempio fare spazio a una persona sotto l’ombrello in mezzo al temporale, un gesto semplice ma di grande valore. E dovremmo fare tesoro proprio di questa semplicità per provare ad essere felici e soddisfatti di noi stessi.

Il videoclip diretto da Davide Riva, regista anche del video di “Mondo” di Cesare Cremonini, con direttore della fotografia Luca Mariani, è stato girato nella splendida location del Golfo di Baratti (LI) in Toscana. Tra pioggia, sole, mare, arcobaleni e tazze di tè, Dalia interpreta il suo migliore personaggio, ovvero se stessa!

Settembre 2020

Esce il brano dal titolo “PLASTICA” con l’etichetta discografica Advice Music, produzione BuonaMusika. Una canzone d’amore con metafore inerenti al mondo del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente. Tutto gira intorno a un cuore, che ormai diventa simbolo emblematico dell’artista.

Nel videoclip, realizzato a cura dei ragazzi del “Progetto Bridge” di Carpi (MO), la protagonista è una collanina con un ciondolo rappresentante un cuore formato da una chiave di basso e una chiave di violino, che simboleggiano il suo amore infinito per la musica.

Dicembre 2019

Viene presentato il terzo singolo dal titolo “TU”, produzione BuonaMusika.

Un brano in versione acustica, semplice e diretto, che definisce finalmente lo stile della cantautrice.

Il videoclip girato in studio di registrazione con il montaggio a cura dell’artista stessa, raggiunge un’ottima visibilità sui social. Vengono anche rilasciate delle interviste sui siti web Honiro.it e Indie Italia Magazine.

Agosto 2019

Esce il secondo singolo: “MILLE PAROLE”, produzione BuonaMusika , con un videoclip realizzato dai ragazzi del “Progetto Bridge” di Carpi (MO), canzone dalle sonorità elettroniche, con un testo che invita le persone a credere nei propri sogni e obiettivi.

2018

Vengono notati alcuni brani di loro produzione dalla Sony ATV Music e Dalia viene selezionata per entrare a far parte del Songwriting Camp organizzato in occasione del Medimex 2018 nella città di Taranto.

Qui ha l’opportunità di vedere all’opera alcuni tra i suoi autori preferiti (Tony Maiello, Gianni Pollex, Gaia Gozzi, Gianclaudia Franchini, Piero Romitelli e altri.)

2017

Inizia a collaborare alla scrittura e alla composizione di brani inediti con Luca Pierpaoli, chitarrista del gruppo folk “Lingalad”.

Il progetto prende il nome di “Buonamusika”.

2016

Esce il suo primo singolo, dal titolo “Questa primavera”, accompagnato da un video.

Una canzone che parla di quanto sia importante amare se stessi, nonostante possano esserci delle difficoltà, ricordarsi sempre di chi siamo e che “non esiste problema che non si possa affrontare”.

Il brano è stato trasmesso in rotazione su molte radio indipendenti, dove ha avuto un notevole riscontro, ed è entrato a far parte della classifica AirPlay.

