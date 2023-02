Il prossimo 27 febbraio giungerà sul mercato internazionale lo smartphone Honor Magic 5. Il produttore cinese annuncerà il device (e forse altri telefoni) all’evento Mobile Woeld Congress 2023 (MWC) di Barcellona. Ad ogni modo, fino ad oggi, non si conoscevano quali specifiche vantasse il dispositivo. Adesso, lo smartphone è giunto nell’elenco di Geekbench, confermando alcuni dettagli tecnici importanti prima del suo lancio ufficiale. Infatti, non solo andremo a conoscere le sue prestazioni, ma le informazioni mostrano anche quale processore sfrutterà. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli.

L’elenco Geekbench mostra che Honor Magic 5, chiamato PGT-AN00, sarà fornito con il più performante SoC del momento, ossia lo Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. L’elenco mostra che i core primari hanno un clock con frequenza massima di 3.19GHz e sarà abbinato a ben 12GB di RAM. Tuttavia, questa potrebbe anche non essere l’unica versione. Inoltre, il Magic 5 pare possa sfruttare il sistema operativo Android 13 ed essere alimentato da una batteria dotata di Honor SuperCharge da 66W.

Tra le altre caratteristiche trapelate in Rete, il dispositivo potrebbe diventare il primo smartphone al mondo a sfruttare la sua nuova tecnologia LTPO di schermo due stack di pannelli OLED, da cui prende il nome di Tandem. Infatti, oltre allo strato ETL (Electron Transport Layer) e HTL (Hole Transport Layer) verrà inserito al centro un altro strato chiamato CGL (Charge Generation Layer). Lato prestazioni lo smartphone ha ottenuto un punteggio di 1411 nel test single-core, mentre nel test multi-core, il telefono ha ottenuto 4584. Con questi dati, l’unico aspetto importante del device che non siamo ancora a conoscenza riguardano i sensori della fotocamera, ma è possibile vedere altri dettagli in merito prima del lancio ufficiale di Honor Magic 5 all’evento MWC 2023. Resteremo aggiornati per ulteriori informazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com