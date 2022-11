Nelle ultime ore sono giunte online le prime indiscrezioni riguardanti il futuro flagship di casa Honor, ovvero il Magic 5 ed il suo processore di bordo. Come ben sappiamo, a breve la società Qualcomm farà debuttare il suo nuovo SoC premium per dispositivi top di gamma dotati di sistema Android: si tratta dello Snapdragon 8 Gen. 2, la cui apparizione ci sarà nel corso dell’evento Snapdragon Summit in programma dal prossimo 14 al 17 novembre. Diversi brand di smartphone sono già pronti a lanciare in anticipo sul mercato le loro ammiraglia, come Xiaomi, Motorola, così come OnePlus, Samsung, Vivo e appunto Honor.

Stando a quanto riferito da un tipster su Weibo, il potentissimo flagship Honor Magic 5 mostrerà delle funzioni piuttosto soddisfacenti come, ad esempio, come un display flessibile da 6,8 pollici dotato di una particolare tecnologia in grado di proteggere gli occhi dalle emissioni della luce blu; inoltre, la fotocamera posteriore presenterà un sensore principale da 50MP dotato di AI-ISP e modalità AON, così da garantire un ottimo funzionamento anche a bassa potenza. Un’altra funzione interessante riguarda lo sblocco dello smartphone con il volto. Il nuovo flagship di Honor dovrebbe essere presentato durante il primo trimestre dell’anno, e sotto la scocca troveremo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, anche se probabilmente ci sarà il lancio di una versione dotata del processore MediaTek Dimensity 9200.

Le altre specifiche di cui sarà dotato il potentissimo Honor Magic 5 sono: certificazione IP68 per l’impermeabilità all’acqua, la ricarica via cavo da ben 100W, la ricarica wireless da 50W, uno schermo con frequenza di aggiornamento molto alta e un’interfaccia MagicOS 7.0 basata sul sistema operativo Android 13. L’aspettativa è molto elevata e non vediamo l’ora che il device venga svelato, ma prima di averlo tra le nostre mani bisognerà aspettare tra febbraio e marzo 2023. Dunque, non ci resta che aspettare ulteriori dettagli in merito.

