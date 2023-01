Sono trapelati in Rete diverse immagini rendering relative al nuovo Honor Magic 5, flagship top di gamma del produttore cinese. Come è possibile notare dai render, il marchio prosegue il lavoro sui nuovi smartphone applicando lo stesso stile già visto nella precedente generazione, dotato di un grande modulo fotocamera di forma circolare e posto al centro che va ad occupare una buona metà nella zona superiore della scocca posteriore. Al suo interno si possono notare tre sensori della fotocamera, di cui uno con obiettivo periscopico, un flash LED e una scritta che mostra diverse informazioni tecniche relative al setup, ovvero: “100X 1:1.8-3.5 ASPH”.

Dalle immagini rendering del nuovo Honor Magic 5 sono state postate dal tipster @SPinfoJP si può notare che il pannello posteriore è caratterizzato da ben 4 colori eleganti. Come già accennato poc’anzi, il flagship sarà dotato di un modulo fotografico circolare situato in alto e al centro della scocca posteriore e di colore nero, e mostrerà tre sensori della fotocamera (una main camera, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo) con flash LED e disposti in modo triangolare. La scritta ‘100X 1:1.8-3.5 ASPH’ sta ad indicare che il device sarà capace di girare video e scattare foto con uno zoom di ben 100X.

Quanto allo schermo, il prossimo Honor Magic 5 sfoggerà un display da 6,8 pollici dotato di oscuramento PWSM e di una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Sotto la scocca ci sarà il debutto del nuovo e potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. Sarà, inoltre, alimentato da una batteria dotata di ricarica rapida da 100W e una ricarica wireless da 50W. A bordo ci sarà l’interfaccia MagicUI basata sul sistema operativo Android 13 e sarà resistente ad acqua e polvere (certificato IP68). Ricordiamo che questa gamma esordirà prima in Cina e poi negli altri mercati internazionali. In merito alla data di lancio ancora non si conosce, ma restiamo aggiornati per saperne di più.

