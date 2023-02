In seguito all’incredibile successo riscontrato dalla serie di tablet Xiaomi Pad 5 per specifiche premium e prezzo abbordabile, sia per quanto riguarda il mercato cinese che quello globale, il produttore sarebbe pronto a lanciare a breve la gamma Xiaomi Pad 6. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni riguardanti le specifiche e il design del dispositivo. Adesso, ci sarebbe un nuovo rapporto, che fornisce informazioni sulle specifiche del display e del processore, nonché sulla finestra di lancio prevista per il prossimo mese di marzo o aprile 2023, insieme a Xiaomi 13 Ultra e Xiaomi Band 8.

Secondo il popolare tipster, i prossimi tablet top di gamma di Xiaomi saranno alimentati dal processore MediaTek Dimensity 9000 o Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm. Tuttavia, il modello base dello Xiaomi Pad 6 dovrebbe presentare un Qualcomm Snapdragon 870; mentre la versione Pad 6 Pro potrebbe potenzialmente arrivare con a bordo lo Snapdragon 8 + Gen. 1. Inoltre, anche gli schermi dovrebbero ottenere dei miglioramenti, infatti, la prossima serie di tablet Xiaomi potrebbe ricevere display aggiornati con risoluzioni fino a 2.8K o 3K, superando gli schermi 2.5K della serie Pad 5.

Precedenti rumors riguardanti il design hanno rivelato anche che il modulo fotocamera del prossimo Xiaomi Pad 6 assomiglierà molto a quello già presente sullo smartphone Xiaomi 12. Il display potrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 120Hz/144Hz e offrire supporto per Dolby Vision e HDR10+. Il dispositivo dovrebbe poi essere alimentato da una batteria con un’unità a doppia cella dotata di una capacità di 10000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 67W. Insomma, detto ciò non ci resta che attendere le prossime settimane e capire se questi dettagli diventeranno realtà per la prossima gamma di tablet Xiaomi.

