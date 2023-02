È trascorso ormai un po’ di tempo dall’uscita della serie Xiaomi Mi Pad 5, fra tablet più popolari. Adesso l’azienda ha deciso di lanciare il successore, ovvero lo Xiaomi Mi Pad 6. Considerate le recenti indiscrezioni il nuovo dispositivo dovrebbe essere lanciato nel secondo trimestre di quest’anno e molto probabilmente farà il suo debutto alla conferenza del prossimo Mobile World Congress 2023. Tuttavia, in attesa della data di lancio, alcuni blogger hanno fatto trapelare immagini dal vivo del prossimo Xiaomi Pad 6, così da poter avere un piccolo assaggio di come potrebbe essere il tablet. Andiamo a vedere insieme il suo design.

Stando alle immagini rivelate il nuovo Xiaomi Pad 6 sarà disponibile in un colore argento opaco che solitamente viene utilizzato per i notebook. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modulo della fotocamera posteriore del tablet risulta simile allo Xiaomi 12, e questo suggerisce che il device potrebbe essere dotato di tre fotocamere e di un flash LED. Il sensore principale è quello più grande, mentre gli altri due sono più piccoli e più o meno della stessa dimensione. Quanto alle altre specifiche tecniche, si vocifera che il Pad 6 possa sfoggiare un display IPS LCD da 11/12 pollici con una risoluzione di 2880 × 1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz/144Hz. Lo schermo dovrebbe supportare anche Dolby Vision e HDR10+, regalando agli utenti un’esperienza visiva davvero ottima.

Il nuovo Xiaomi Pad 6 sarà dotato di una batteria a doppia cella da 10000 mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W. Inoltre, il dispositivo dovrebbe avere sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Insomma, questo dispositivo sembra veramente un tablet dal profilo entusiasmante e, malgrado non si tratti di rumors ufficiali, possiamo comunque farci un’idea di come potrebbe essere il prossimo tablet e quali funzionalità avrà a bordo. Ad ogni modo, non ci resta che attendere il MWC 2023 e scoprire quali sono gli altri dettagli e caratteristiche.

