Lo Xiaomi Pad 6 si appresta ad essere presentato, prendendo il posto dell’attuale Xiaomi Pad 5, che ricordiamo essere arrivato anche in Italia. Il produttore cinese pare aver ricevuto certificazioni per quattro modelli diversi di tablet, presumibilmente corrispondenti ai modelli Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e Pad. I dispositivi sarebbero accomunati dalla sigla ‘22081283G‘ ed arrivare con un processore MediaTek e non Snapdragon (anche se non possiamo escludere a priori che i modelli top di gamma vengano spinti da processori Snapdragon in luogo dei MediaTek, che pure sanno il fatto loro). Si ipotizza che questi nuovi tablet vedano la luce a cavallo tra agosto e settembre, almeno per quanto concerne il mercato cinese.

Il produttore cinese sta dimostrando di volersi prepotentemente affermare nel segmento dei tablet, per un po’ di tempo lasciato in disparte dai più ed adesso rispolverato per la tendenza che sta prendendo il mercato. Lo Xiaomi Pad 6 potrebbe ingolosire parecchi di voi, specie se dovesse mantenere un prezzo ragionevolmente basso, in grado di stuzzicare la curiosità degli utenti interessati ad acquistare un nuovo tablet dalle specifiche discrete e dal cartellino non troppo esoso.

Chiaro che adesso è presto per parlarne essendo ancora a fine maggio e mancando diversi mesi alla presunta presentazione della linea, che ricordiamo potrebbe essere composta da diversi modelli. Di certo nelle prossime settimane riusciremo ad intercettare nuove indiscrezioni sul conto del prossimo Xiaomi Pad 6 (come anche sugli altri tablet a cui il produttore cinese sembra stia lavorando con grande assiduità), tenendovi tutti aggiornati sui dettagli che emergeranno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

