I Beatles nel nuovo album dei Rolling Stones? Il mondo intero potrebbe esplodere, anche se questa prima indiscrezione servirebbe a cucire la bocca a tutti coloro che da più di mezzo secolo non fanno che mentire su presunte faide tra i due colossi britannici. Certamente, dei Fab Four si deve parlare con le pinze dal momento che il progetto “beatles” non esiste più e – ahinoi – solamente due membri storici sono ancora in vita.

Eppure secondo Variety, Ringo Starr e Paul McCartney avrebbero partecipato alla realizzazione del nuovo disco dei Rolling Stones. La band di Mick Jagger non sforna un album di inediti dai tempi di Blue & Lonesome (2016), e più volte si è parlato dell’arrivo imminente di nuova musica. Nel mezzo, tuttavia, abbiamo tutti conosciuto il caos della pandemia – che ha rallentato non pochi processi discografici – e la tragica scomparsa di Charlie Watts, eventi che certamente hanno contribuito allo slittamento della release.

Variety, in sostanza, riporta che nelle ultime settimane Paul McCartney e Richard “Ringo Starr” Starkey sarebbero andati a Los Angeles per registrare alcune tracce del nuovo album dei Rolling Stones, rispettivamente al basso e (si presume) alla batteria. Per il momento non è dato sapere se i due ex Beatles compariranno insieme o se abbiano suonato in brani differenti. Il disco sarà prodotto da Andrew Watt.

Altri dettagli non è dato conoscerli. A proposito della nostra apertura, a chi negli anni ha alimentato voci infondate su presunte faide tra gli Stones e i Fab Four, ricordiamo che proprio Macca insieme a John Lennon regalarono a Mick Jagger e Keith Richards il loro brano I Wanna Be Your Man, che lo stesso Jagger partecipò al coro di All You Need Is Love e sempre lo stesso frontman introdusse i Beatles alla Rock And Roll Hall Of Fame nel 1988.

Continua a leggere su optimagazine.com