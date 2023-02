La serie Samsung Galaxy S23 è stata presentata all’inizio di questo mese ed il telefono è pronto per raggiungere ufficialmente gli scaffali questa settimana. Tuttavia, alcuni dei primi acquirenti sui forum di supporto di Google hanno riferito di riscontrare errori di connessione ad Android Auto. L’errore è stato segnalato dai possessori di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Secondo quanto riferito da ‘SamMobile‘, gli utenti della serie Samsung Galaxy S23 non sono in grado di connettersi e utilizzare Android Auto con i propri smartphone. Altri dispositivi funzionano senza problemi con Android Auto nello stesso veicolo. I problemi vengono risolti quando il Samsung Galaxy S23 è connesso manualmente tramite Bluetooth. A quanto pare, una buona parte dei primi acquirenti dei Samsung Galaxy S23 è interessata da questo problema. Al momento, non vi è alcun riconoscimento ufficiale da parte del colosso di Seul o di Google in merito a questo problema.

È pertinente notare che anomalie simili sono stati riscontrati anche subito dopo il lancio del Samsung Galaxy S22 lo scorso anno. L’OEM asiatico ha impiegato un paio di mesi per inviare un aggiornamento software per risolvere i problemi di Android Auto. Non ci sono informazioni sulla causa principale di questo errore di connessione a bordo dei Samsung Galaxy S23, ma non è così importante da non poter essere risolto tramite un aggiornamento software di Samsung o Google. Se riscontrate errori di connessione di Android Auto con il vostro smartphone Samsung Galaxy S23, potete anche segnalarli con tutti i dettagli richiesti sul forum di supporto del colosso di Mountain View. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

