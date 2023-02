Realme ha di recente lanciato in Cina il GT Neo 5 5G. Si tratta del primo smartphone fornito con il supporto per la ricarica rapida da ben 240W. Sotto la scocca il dispositivo dispone anche di un processore Snapdragon 8+ Gen. 1 e, si ipotizza, che potrebbe fare il suo debutto a livello globale con il nome di GT 3 5G. Nel frattempo, un nuovo device della serie Realme GT Neo potrebbe essere in lavorazione: infatti, il produttore cinese potrebbe lanciare un nuovo Realme GT Neo 5 SE nelle prossime settimane o tra qualche mese.

Secondo una nuova indiscrezione, Realme si è messo a lavoro su una nuova variante SE del suo smartphone con la super ricarica rapida. La società potrebbe anche utilizzare un nuovo processore Qualcomm che, però, deve ancora essere annunciato a livello internazionale. A questo punto, non ci resta che dare un’occhiata alle specifiche, alle caratteristiche e ad altri interessanti dettagli del prossimo smartphone. Il Realme GT Neo 5 SE siederà un gradino sotto rispetto al modello standard, che è stato lanciato in Cina con il supporto per la ricarica rapida da 240W. Il dispositivo dovrebbe avere a bordo l’inedito SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 1. Stando a quanto riferito, il Realme GT Neo 5 SE è stato avvistato su AnTuTu facendo segnare un punteggio di ben 1.029.731 punti. Mentre, facendo un confronto, il processore MediaTek Dimensity 8200 ha ottenuto 862.438 punti.

Tuttavia, Qualcomm non ha confermato alcun dettaglio sul processore, né tanto meno i rumors sono riusciti a sfornare ulteriori informazioni relativi al design e ad altre specifiche del telefono. Il Realme GT Neo 5 SE è possibile venga lanciato anche in India entro la fine dell’anno in corso, anche se la società non ha confermato alcun dettaglio sul lancio nel mercato indiano. Resteremo aggiornati.

