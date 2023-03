La serie Realme GT Neo 5, giunta sul mercato globale con il nome di Realme GT3, tra pochissimo arriverà in famiglia un nuovo smartphone medio-gamma che regalerà interessanti performance grazie al potente processore Snapdragon 7+ Gen. 2 di Qualcomm. Il device in questione è il Realme GT Neo 5 SE e il produttore stesso ha confermato in via ufficiale la data di lancio che si terrà in Cina il prossimo 3 aprile. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principale caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo middle-range.

Il Realme GT Neo 5 SE sfoggerà un design più naturale rispetto ai precedenti modelli; sarà abolito il LED blu posto sul retro per fare spazio alla bellissima colorazione rainbow dotata di doppia striscia sportiva della stessa tonalità. I bordi si presentano curvi e la cornice sottile. Il device presenta un display OLED da 6,74 pollici (risoluzione 2772 x 1240 pixel), con una risoluzione a 1.5K, una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 144Hz e una luminosità di picco 1450nits. Sotto la scocca troviamo l’ultimo chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 2, a bordo del primo medio di gamma, abbinato a vari tagli di memoria sia RAM che di storage interno. La variante top dovrebbe essere equipaggiata da ben 16GB di RAM LPDDR5x e 1TB di spazio interno su memoria UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Realme GT Neo 5 SE presenta sul retro una configurazione a tripla fotocamera con i seguenti sensori: uno principale da 64GB OmniVision, un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8MP e un sensore di profondità di 2MP; la fotocamera anteriore è da 16MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 5500mAh con ricarica rapida da ben 100W tramite USB-C. Quanto al lato software, il dispositivo sfrutterà l’interfaccia personalizzata Realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Ribadiamo che questo middle-range sarà presentato ufficialmente in Cina lunedì 3 aprile, anche se ancora non ci sono dettagli sul prezzo.

