Realme sta proseguendo il suo lavoro di espansione riguardante la serie GT. Sul cammino del modello Realme GT Neo 5 in Cina, tra l’altro disponibile a livello internazionale come il Realme GT3, l’azienda sta apparentemente pianificando una versione Lite del dispositivo. Tuttavia, questa non risulta certamente la prima volta che sentiamo parlare di uno smartphone non ancora annunciato. Ebbene adesso, il prossimo Realme GT Neo 5 SE o Lite ha fatto tappa sul database TENAA, regalando una veloce occhiata al suo design generale.

Come già annunciato in precedenza, il Realme GT Neo 5 SE o Lite pare voglia abbandonare la finestra trasparente e l’illuminazione RGB del modello GT Neo 5 e scegliere invece un modulo della fotocamera e un pannello posteriore più semplici. Ad ogni modo, il design generale resta ancora piuttosto simile. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ancora non siamo in possesso di tanti dettagli su questa variante più economica, ma stando alle recenti indiscrezioni si dice che il device lavorerà con un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 2 o Snapdragon 7 + Gen. 1. Inoltre, anziché sfruttare sul retro la fotocamera principale da 50 MP come il fratello maggiore, il telefono dovrebbe avere una fotocamera principale da 64MP dotata di un sensore Omnivision OV64M non ancora annunciato.

In aggiunta, recenti fonti confermano che il Realme GT Neo 5 SE o Lite disporrà anche di un sensore grandangolare Sony IMX355 da 8MP ed un macro GalaxyCore GC02M da 2MP. Frontalmente, invece, la selfie-cam è da 16MP. Si vocifera, inoltre, che il GT Neo 5 Lite sia dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici con refresh rate a 144 Hz, con risoluzione 1,5K e con un sensore di impronte digitali in-display. La batteria dovrebbe essere di 5500mAh e la ricarica risulterà incredibilmente rapida da 100W.

