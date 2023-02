Cause Perse di Sethu, già dal titolo, si può dire che racconti la storia dell’uomo. Sbaglia umanamente, e diabolicamente persevera. Per questo Sethu si rassegna e ci scrive sopra una canzone per mettere sul piatto tutto ciò che vorrebbe dire a se stesso per dare una voce a noi perseveranti cronici.

Così giovane e già così consapevole, Sethu partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo dopo essersi esibito alla finale di Sanremo Giovani con Sottoterra. A Fanpage il cantautore ha descritto così il suo brano:

“Nella prima strofa parlo di me e di mio fratello, di sentirsi un po’ le pecore nere. In generale nel brano voglio raccontare l’ostinazione nel provare a fare qualcosa, anche quando non ti senti la persona giusta. Rientra anche il tema delle persone che abbiamo vicino, in questo caso mio fratello gemello, con cui condivido la passione della musica”.

Marco De Lauri – questo il nome di battesimo – dedica questa canzone al suo fratello gemello Jiz, che compare anche nel video ufficiale e con il quale ha un rapporto molto stretto e complice. Jiz, infatti, è anche il suo produttore. Con questo brano Sethu suggella per sempre il suo nuovo mondo musicale, quello con sfumature vicine alla trap. In origine, infatti, Marco De Lauri si muoveva negli ambienti punk e metal, tanto da ereditare il suo nome d’arte dal disco At The Gate Of Sethu (2012) dei Nile.

Testo