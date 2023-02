Un incontro surreale a Sanremo, quello tra Peppino di Capri e Damiano dei Maneskin, ospiti nella stessa serata del Festival. Sia i Maneskin che Peppino di Capri, infatti, sono tra gli ospiti della terza serata di giovedì 9 febbraio, il primo per ripercorrere il suo percorso nella musica, i secondi per un feat. con Tom Modello sulle note di Gossip, e non solo.

Damiano dei Maneskin e Peppino di Capri si sono incontrati a cena, nelle scorse ore, in hotel: alloggiano infatti nella stessa location, a pochi chilometri da Sanremo. Il pasto insieme è stata l’occasione per chiacchierare. Due generazioni a confronto, due artisti che alla musica hanno dato tanto, seppur in modo diverso, due artisti che vantano il piacere di aver calcato palchi di importanti band internazionali.

Se i Maneskin hanno scritto la storia per aver suonato prima dei Rolling Stones, in apertura in America, Peppino di Capri non è da meno: ha suonato prima dei Beatles.

“Voi avete aperto un concerto dei Rolling Stones ma io ho suonato prima dei Beatles”, queste le parole di Peppino di Capri, nel salutare il frontman dei Maneskin, Damiano David. 83 anni il primo, solo 24 il secondo e un percorso così diverso ma così simile. L’incontro a Bordighera, a poche ore dalla terza serata del Festival che li vedrà entrambi tra i super ospiti.

Sia Peppino di Capri che i Maneskin, infatti, saranno ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, fortemente voluti da Amadeus. Peppino di Capri è perfettamente in linea con la strategia del direttore artistico di accogliere solo ospiti over 70; i Maneskin invece sono considerati “internazionali” da Amadeus, che li ha fortemente voluti.

Lo scatto che li ritrae sorridenti insieme è divenuto virale, partendo dalle pagine di Ansa. Noi lo abbiamo ripreso dai profili social di Rai Radio Uno.