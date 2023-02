Il Fitbit Versa 2 è uno smartwatch ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo e che, una volta al vostro polso, vi consentirà di ascoltare musica, impostare sveglie e timer, dare uno sguardo al meteo, controllare le notifiche e tanto altro ancora grazie al supporto dell’assistente Alexa. Si tratta di un wearable ultra comodo e con una batteria di lunga durata. Se siete intenti all’acquisto di questo dispositivo, vi informiamo che oggi, giovedì 9 febbraio, si trova in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 36% al prezzo di 126,62 euro (invece di 199,95 euro di listino). La disponibilità del prodotto è immediata ed è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Potrete controllare il praticissimo Fitbit Versa 2 con la vostra voce tramite Amazon Alexa, tenendo d’occhio il meteo, impostare il promemoria e fare tanto altro direttamente dal vostro smartwatch. Sarà anche possibile conoscere il meglio la qualità del vostro riposo ogni notte con il punteggio del sonno, basato sul battito cardiaco, momenti di agitazione e di respirazione e tenere sempre sotto controllo le statistiche in tempo reale durante gli allenamenti, lasciando il display del vostro Versa 2 sempre acceso. Lo schermo presenta una luminosità fino a 1000nit ed una protezione Corning Gorilla Glass 3. Lo smartwatch rileva il battito cardiaco in maniera continua, seguendo il suo andamento.

Il Fitbit Versa 2 risulta resistente all’acqua fino a 5ATM, perfetto per monitorare la salute delle donne tracciando il ciclo mestruale, registrando i sintomi e ottenendo previsioni sui periodi di ovulazione e fertilità. Inoltre, l’app Fitbit vi accompagna nell’arco della giornata e si sincronizza in modo automatico con più di 200 dispositivi iPhone, Android e Windows. Insomma, non fatevi scappare l’incredibile offerta di questo smartwatch al minimo storico su Amazon.

