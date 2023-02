Siete desiderosi di trasformare la vostra dimora in un ambiente super intelligente spendendo poco? Allora affrettatevi e non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, mercoledì 8 febbraio, del nuovo Echo Dot (di 5a generazione, modello 2022), più Amazon Smart Plug (ovvero la presa intelligente dotata di connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa e in tre colorazioni: Antracite, Blu notte e Bianco ghiaccio. Il dispositivo è disponibile con uno sconto del 41% su Amazon al prezzo esclusivo di 49,99 euro (invece di 84,98 euro di listino). Il prodotto, inoltre, è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, vediamo insieme le principali caratteristiche.

Con il nuovo Echo Dot di 5a generazione e una Amazon Smart Plug avrete tutto ciò che vi occorre per rendere la vostra casa intelligente. Potrete godervi un’esperienza audio migliorata ed unica rispetto ai precedenti modelli di Echo Dot con Alexa; le voci sono più nitide, i bassi più profondi ed il suono è più ricco in ogni stanza. Vi sarà possibile ascoltate musica, audiolibri e podcast direttamente dalle app Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali oppure tramite Bluetooth in ogni zona della casa. Inoltre, Alexa sarà sempre pronta ad aiutarvi: potrete chiederle, ad esempio, le previsioni del tempo e impostare dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre domande e ascoltare le barzellette più divertenti.

Il nuovo Echo Dot di 5a generazione gestirà per voi i dispositivi per la casa intelligente compatibili. Grazie alla creazione di nuove routine, potrete attivare il ventilatore intelligente quando la temperatura va oltre il livello desiderato. Il dispositivo, oggi in super offerta su Amazon, è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Infine, il prodotto è super sostenibile infatti: il 99% del suo imballaggio proviene da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti riciclabili, così come il 95% del tessuto proviene da un tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proveniente da plastica riciclata post-consumo.

