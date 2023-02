Zibba è molto di più di un cantautore. Ha composto canzoni per tanti cantanti famosi, prodotto altri artisti, scritto biografie importanti, come quella con Marco Masini. Di recente ha creato “Amore, morte e distrazioni”, un album che uscirà unendo tre EP a cui ha dato il titolo di colori: arancione, viola e verde.

Mi sono collegato con lui durante la mia diretta We Have a Dream del martedì sera per farmi raccontare l’ultimo di questo trittico, il verde. E ho fatto qualcosa che mai avevo trasmesso prima: l’ascolto di tutti i brani senza avere videoclip a disposizione. Ma il valore di questo progetto lo meritava.

Zibba è un cantautore che arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014 con la canzone Senza di te. Vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica Italiana come la Targa Tenco per il miglior album (Come il suono dei passi sulla neve, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale. Come autore firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Elodie, e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Wrong On You, Annalisa, Bluebeaters, Fiorella Mannoia, Alex Britti, Negramaro, Bunna, Roy Paci, Nicolò Fabi, Tiromancino e molti altri. Producer e produttore artistico, collabora con diverse realtà del mondo musicale indipendente. Dal 2017 è direttore artistico del Premio Bindi.

Pubblica come autore biografie di artisti dello spettacolo per le maggiori editrici.

Booking e management: lab22mail@gmail.com

https://www.instagram.com/zibbaofficial

https://www.facebook.com/ZibbaOfficial

Nato nell’estate del 2020, il progetto “Amore, morte e distrazioni” voleva essere un cuscino sul quale poggiare la testa in un momento storico nel quale pensare alla musica, all’arte e al loro futuro, risultava davvero strano. Un progetto che fosse un percorso, lungo quanto sarebbe servito e totalmente libero di crescere ed evolvere.

Così è stato. Zibba e Camilla Jeanine iniziano un viaggio di tre Ep e tre dipinti, tutti legati tra loro e vicendevolmente ispirati, pensati in ottica work in progress e con il solo vincolo di volerlo fare.

L’Ep Arancione è il primo a uscire, racconta l’amore e la sua rappresentazione pittorica sta al centro del trittico, come l’amore è al centro di tutto. Vede la partecipazione di Claudio Gnut, e di musicisti storici della formazione di Zibba.

L’Ep Viola esce nel dicembre 2021, canta la morte ed è il primo passo di Zibba fuori dalla sua zona. La ricerca, la solitudine, la condivisione, tutto porta a un distacco graduale dalla forma canzone. Nell’Ep Viola sono gli altri i protagonisti e le tracce cambiano e si modificano fino al giorno del mix, come la sua rappresentazione pittorica. Anche questo lavoro vede in alcune tracce la collaborazione dei musicisti storici della formazione, oltre a SonoSem al basso, la stessa Camilla Jeanine e il giovane n3ls0n.

L’ultimo tassello esce il 22 dicembre del 2022. Fino alla metà di novembre dello stesso anno esistevano delle canzoni e un quadro pressoché finiti, ma la decisione per entrambi gli artisti è stata quella di rivalutare il lavoro fatto e iniziare di nuovo. Le necessità cambiano, era cresciuta la voglia di comunicare altro.

“Il mio Ep Verde è la chiusura di un cerchio ma allo stesso tempo un manifesto del mio personale futurismo; di quello che vorrò essere domani e di quello che voglio comunicare oggi con la musica“

Zibba scrive un nuovo disco in cinque giorni, Camilla cancella quasi tutta la bozza originale e i primi di dicembre del 2022, poco dopo, nasce l’Ep Verde. Suonato interamente da Zibba, è una svolta importante per l’artista che con questo Ep vuole ispirare, lasciare un segno, raccontare un modo di fare musica che prova ad andare oltre la noia della musica solo pensata. Una sorta di improvvisazione, che sentita tutta di fila, traccia dopo traccia, induce al sentore di un un’unico racconto musicale di dieci minuti.

Dal gennaio 2023 Zibba è in tour in giro per l’Italia, con uno spettacolo che porta sul palco le canzoni di questo progetto oltre ad alcune tra le più importanti del suo repertorio e i quadri originali del trittico che saranno la scenografia dello show.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com