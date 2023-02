Adesso possiamo dire di aver finalmente assistito alla presentazione della serie Samsung Galaxy S23 da parte del colosso di Seul all’evento Unpacked del 1 febbraio. C’è molto clamore riguardo alle capacità di elaborazione ed alle fotocamere offerte; tuttavia, una delle cose che potrebbe aver attirato la vostra attenzione è la collezione di sfondi del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Come riportato da ‘SamMobile‘, gli sfondi offerti dal produttore asiatico fino alla serie Samsung Galaxy S10 erano tra i migliori che si potevano desiderare per il vostro smartphone. Dopo di che, gli sfondi non sono stati molto accattivanti. Ciò è finalmente cambiato in una certa misura con il lancio del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il device contiene sfondi statici basati sui colori del dispositivo, per un abbinamento davvero particolare. Ci sono un totale di 8 sfondi che potete impostare sulla schermata iniziale, sulla schermata di blocco o praticamente ovunque voi vogliate. La parte migliore è che ora potete scaricare gli sfondi del Samsung Galaxy S23 Ultra in 4K ad alta risoluzione. Tutto quello che bisogna fare è cliccare su questo link e prendere il set di otto sfondi in alta qualità. Parlando di alcune specifiche chiave, il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di uno splendido display Dynamic AMOLED QHD+ da 6,8 pollici. C’è una fotocamera principale da 200MP ed il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di casa Qualcomm. Il telefono funziona con l’ultimo sistema operativo Android 13 con il software One UI 5.1 ed è supportato da una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 45W. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

