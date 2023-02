Fosca Innocenti 3 ci sarà: la terza stagione è stata confermata dagli attori, ma è l’ultima che vedremo. Ad annunciarlo è Vanessa Incontrada, che nel corso di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che “ci sarà, e sarà la stagione finale.”

Non sappiamo quando inizieranno le riprese di Fosca Innocenti 3, ma lo scopriremo a breve. Se il primo ciak dovesse essere battuto in estate è molto probabile che la terza stagione possa arrivare su Canale5 già nel 2024, quindi in tempi brevi (come accaduto con la seconda stagione, le cui riprese sono iniziate quasi subito).

La location scelta per Fosca Innocenti 3 dovrebbe restare Arezzo, città in cui è anche ambientata la fiction. Se tutto resta uguale, le puntate della terza stagione dovrebbero essere di nuovo quattro distribuite in altrettante serate.

Mediaset ha voluto dar fiducia al progetto televisivo con protagonista Vanessa Incontrada, dato che ha ordinato una terza stagione ancor prima della messa in onda del secondo ciclo di puntate. Il destino di Fosca è quindi segnato: le vicende sentimentali e professionali del vicequestore e della sua squadra (quasi) tutta al femminile si concluderanno con un ultimo atto. Oltre a vedere in che modo proseguirà la storia d’amore tra Fosca e Cosimo, scopriremo anche se gli altri personaggi avranno il loro lieto fine: Rosa e il suo matrimonio, Giulia alla ricerca della compagna perfetta, e Pino, in bilico tra la vecchia e la nuova vita.

Il cast, almeno quello principale, resterà lo stesso: Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore Fosca Innocenti; Francesco Arca è Cosimo; Desirée Noferini è l’ispettrice Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è l’ispettrice Rosa Lulli; Francesco Leone è l’agente Pino Ricci; Giorgia Trasselli è la tata Bice; Irene Ferri è il PM Giuliana Perego.

In attesa di ulteriori conferme o smentite, Fosca Innocenti 3 per ora ci sarà.

