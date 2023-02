Ma è davvero così scandalosa la presenza di Angelo Duro a Sanremo 2023? In molti sono convinti di sì. Chi conosce il comico sa bene che il suo humor molto nero e poco politicamente corretto cozza un po’ con l’atmosfera edulcorata di una kermesse come quella del Festival di Sanremo, e allora non possiamo far altro che chiederci: ma cosa aveva in mente Amadeus quando ha fatto questa scelta?

La presenza di Angelo Duro a Sanremo 2023 ha spaccato il popolo dei social e se qualcuno gongola, altri sono già partiti all’attacco di Amedus trascinando il conduttore nel bel mezzo delle polemiche, per l’ennesima volta, per via della sua decisione. Dal canto suo, Angelo Duro non è venuto in suo soccorso visto che ha deciso di festeggiare il suo successo con un post tipico del suo modo di essere e di fare comicità al grido di “su*atemela forte”.

In particolare, il comico ha sottolineato il fatto che per questo suo traguardo non deve ringraziare nessuno e, soprattutto, coloro che hanno cercato di cambiarlo e di modificare la sua arte, adesso per lui è arrivato il momento del salto di qualità ma a quale costo? Angelo Duro scrive: “Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col caz*o che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo“.

Angelo Duro si dice convinto di aver cambiato il sistema e di averlo fatto da solo e a modo suo: “Non me ne è mai fot*uto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita su*are. Ho vinto io. Ora continuate a su*armela forte…E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto“.

Il suo post è stato già preso di mira da chi sottolinea il fatto che questa non è di certo comicità, cosa succederà quando Angelo Duro salirà sul palco di Sanremo 2023?