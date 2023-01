In questo 2023 appena iniziato sono pronti a togliersi il velo diversi smartphone di punta, come il Samsung Galaxy S23, che debutterà tra pochi giorni, ed il OnePlus 11, ormai prossimo. Anche per quanto riguarda il produttore OPPO si è sul punto di presentare gli ultimi telefoni pieghevoli, anche se siamo ancora in attesa di smartphone top di gamma della serie OPPO Find X6. Per fortuna, però, pare che non dovremmo aspettare molto a lungo: infatti, le ultime indiscrezioni hanno fatto luce proprio su questa serie mostrando quello che dovrebbe essere il design dei tre dispositivi. Andiamo a vedere i dettagli.

Come è possibile notare dall’immagine render postata sul noto sito cinese Weibo, posteriormente gli smartphone della serie OPPO Find X6 dovrebbero montare un grande modulo circolare che ospita una fotocamera con tre configurazioni e il marchio MariSilicon. Per quanto concerne le specifiche tecniche, gli smartphone della serie saranno dotati di diversi processori: il modello standard Find X6 dovrebbe sfoggiare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 del precedente anno, mentre il Find X6 Pro sarà disponibile in due varianti con Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 oppure con MediaTek Dimensity 9200. Tuttavia, non si sa ancora con precisione come saranno distribuiti sul mercato.

Altre caratteristiche prevedono un display 6K da 74,2 pollici a 120Hz per l’OPPO Find X6, mentre i modelli Pro avranno un pannello da 6,82 pollici leggermente più grande. Il modello base avrà una batteria da 4800mAh con ricarica cablata da 80W e wireless da 30W, mentre i modelli Pro avranno batterie da 5000mAh con ricarica cablata più veloce da 100W e wireless da 50W. I recenti rumors parlano di una tripla fotocamera, posta sul retro del Find X6, con sensori da 50MP. Si è parlato anche di un sensore da 1 pollice, che dovrebbe giungere su almeno un modello della serie, probabilmente sulla variante Snapdragon equipaggiata con il Sony IMX989, lo stesso utilizzato già dallo Xiaomi 12S Ultra e nella nuova serie Xiaomi 13. La variante con chipset MediaTek, invece, dovrebbe sfoggiare sul retro tre sensori Sony IMX890.

